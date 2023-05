F1 e Stati Uniti, un legame che si rafforza sempre di più

Nel corso degli ultimi anni, la Formula Uno sta facendo registrare un grande incremento a livello di tifosi, anche solo impensabile rispetto a qualche anno fa. Merito, come è stato raccontato dal blog del colosso di Betway Sports, anche della serie tv che è andata in onda sulla piattaforma streaming online Netflix. Per non parlare di nuovi tracciati americani che hanno certamente favorito la nascita di un legame sempre più forte tra F1 e Stati Uniti.

Una nuova età dell’oro

Non c’è dubbio, anche dando uno sguardo alle statistiche sulla F1, come negli ultimi anni sia cambiato qualcosa, quantomeno dal punto di vista dei tifosi. Il quantitativo degli appassionati è cresciuto a ritmi vertiginosi. Proviamo a dare un’occhiata alle motivazioni che hanno posto le basi per tale trend.

Prima di tutto, questo aumento di tifosi ha portato alla scelta di FIA e Liberty a rendere il calendario della Formula Uno ancora più ricco e fitto, accogliendo le richieste di nuove nazioni che volevano entrare a far parte del campionato mondiale. E tra questi Paesi troviamo sicuramente gli Usa. Se prima c’era solo una gara a calendario, ovvero quella di Austin, ora le cose sono cambiate e pare che la nazione a stelle e strisce stia diventando sempre più centrale nell’intero Motorsport.

La serie tv “Drive To Survive”

Tra le motivazioni che hanno spinto sempre più in alto la Formula Uno, troviamo senza ombra di dubbio la serie tv “Drive To Survive”. Una serie che è andata in scena sul colosso dell’intrattenimento online, Netflix, e che ha toccato già la quinta stagione. Una produzione che mette in mostra diversi aspetti che riguardano il dietro le quinte di quello che succede all’interno del paddock.

Dei contributi esclusivi, tra riprese e una serie di dettagli unici, anche grazie al fatto che tantissime telecamere sono state disseminate proprio nelle retrovie dei vari team di F1. Non deve stupire, quindi, come è già arrivato l’annuncio della realizzazione di una sesta stagione, che andrà a svelare dettagli inediti e sconosciuti in riferimento al campionato 2023, che ormai è già iniziata da qualche tempo.

Diverse ricerche e indagini hanno messo in evidenza come il numero di telespettatori in media per ciascuna gara ha subito un vero e proprio boom. Un dato che è cresciuto di ben tre volte quello del 2018, ovvero l’anno in cui è stata lanciata la prima stagione della serie tv Drive To Survive. Un caso e una semplice coincidenza? In realtà tutto il contrario, dato che un sondaggio che è stato realizzato da InsideHook ha svelato come oltre il 50% delle persone ha sottolineato di aver cominciato a guardare la Formula 1 proprio grazie la serie tv prodotta da Netflix.

Investimenti a valanga negli Usa: una pioggia d’oro sulla F1

Come abbiamo visto, il numero dei tifosi sta salendo sempre di più e, allo stesso modo, stanno crescendo anche gli investimenti, in modo particolare negli Stati Uniti. Non deve stupire, quindi, che proprio negli Usa ora ci siano tre appuntamenti a calendario. Come tutti gli appassionati sanno, non ci sarà solamente il weekend di Austin, ma sono state aggiunte anche due tappe, ovvero quella di Miami e quella di Las Vegas.

In Florida, in realtà, l’esordio è avvenuto nella scorsa stagione. Il contesto e l’hype che sono stati generati sono notevoli, anche se poi dal punto di vista tecnico, diversi addetti ai lavori hanno messo in evidenza come la pista sia piuttosto anonima, senza spunti di particolare interesse per quanto riguarda lo spettacolo. E se tra le curve sette e otto c’è pure uno yacht club dotato di acqua finta, questo vi fa capire quanto c’è da migliorare.

Foto: Formula 1