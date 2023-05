La MotoGP a Le Mans prepara un sabato bollente, tutto in diretta tv. Tantissime le variabili in gioco in questo quinto appuntamento del mondiale. Il meteo sempre imprevedibile da queste parti, il rientro di Marc Marquez dopo tre GP di stop per infortunio e il comportamento delle gomme Michelin che ha messo in crisi più di un pilota. Ricordiamo che con il nuovo format ci saranno verdetti fin dalla mattinata, con la qualifica che definirà le posizioni di partenza del GP Francia. Alle 15 ormai abituale antipasto con la sfida Sprint: sulla corta distanza e su un tracciato pieno di trabocchetti come il Bugatti è facile prevedere parecchi colpi di scena.

Sprint in chiaro su TV8

L’intero programma del GP Francia è visibile in TV a pagamento su Sky Sport. La gara Sprint (oggi ore 15) però sarà trasmessa anche in chiaro, su TV8. Lo show del motomondiale è disponibile anche via streaming (a pagamento) su Now oppure attraverso MotoGP.com, la piattaforma ufficiale del campionato. Oggi, in programma, anche le due attesissime gare che terranno a battesimo la stagione MotoE, con due grandi novità. Per la prima volta la serie elettrica assegna il titolo Mondiale vero e proprio, inoltre si correrà con la Ducati elettrificata.

GP Le Mans, il programma Sky Sport

Sabato 13 maggio

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:10 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 14 maggio

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 13 maggio (dirette)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint

Domenica 14 maggio (differite)

14:00 Moto3 Gara

15:15 Moto2 Gara

17:15 MotoGP Gara

