Marc Marquez ritorna in pista dopo un mese e mezzo di stop e si prende subito i riflettori, con due cadute e poi con dichiarazioni velenose. Unico pilota Honda ad accedere direttamente al Q2, firmando l’ottavo crono nella combinata, con un distacco di 482 millesimi dal best lap di Jack Miller. Al vaglio del pluricampione di Cervera il nuovo telaio Kalex che non può fare miracoli, ma forse rappresenta un piccolo passo avanti.

Marc Marquez miglior pilota Honda

“Il mio lavoro è di guidare al limite, non mezzo secondo più lento come gli altri piloti Honda. Quando sono caduto il pomeriggio ero 8° e ho detto, rischio, tanto se cado gli altri prendono bandiera gialla e non fanno il tempo“. Marc Marquez scintillante in pista e davanti ai media al termine del venerdì di prove. Nessun timore di spingere anche dopo l’ennesima operazione, la più recente al pollice della mano destra in seguito alla caduta di Portimao. “Dopo un mese e mezzo a casa, cosa vuoi? Sto andando forte, ma non ho ancora la sensazione del limite“. Il nuovo telaio Kalex richiede una fase di adattamento, le sensazioni sono diverse, ancora non conosce le reazioni della sua Honda RC-V.

Le due cadute nel venerdì di Le Mans

Il sei volte campione MotoGP aveva una voglia matta di rimettersi in gioco e, nonostante l’assenza prolungata, si piazza davanti ai colleghi di marca. “Volevo così tanto andare in moto che non mi dispiaceva correre dei rischi. Il 90% dei piloti, sicuramente, se la sarebbe presa comoda, sarebbe arrivato quindicesimo per provare a migliorare il giorno dopo. Ma io non sono così. Ho spinto al massimo e sono entrato in Q2, essere l’unica Honda non è una coincidenza. Devi correre dei rischi, che puoi pagare anche con un infortunio“. L’infortunio più recente non ha dato nessun fastidio particolare, ma il lungo stop causa qualche dolore muscolare ai tricipiti. Le tre settimane di pausa in campionato consentiranno di migliorare la forma fisica in vista del rientro al Mugello.

Una Honda ‘immatricolata’ Kalex

Nel sabato di Le Mans proseguirà il lavoro con il telaio Kalex, anche se non si sbilancia troppo sul feeling con la nuova componente. “Credo sia necessario continuare a conoscere questo concetto di moto”. Marc Marquez spiega che ha “cose ​​belle e cose brutte“, anche se fa notare che “il problema è ancora lì, in fase di accelerazione“. Vale la pena percorrere questa strada: “Sabato dobbiamo approfondire questo telaio Kalex perché segue una filosofia diversa. Abbiamo scoperto aree positive e aree negative. Ora cercheremo di eliminare gli aspetti negativi“.

Foto: MotoGP.com