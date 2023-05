Moto2: Celestino Vietti pronto riscatto e 4° a Le Mans: è la svolta?

Nel GP a Le Mans s’è rivisto Celestino Vietti. Non solo per il numero da circo, ma soprattutto per una gara di sostanza, chiusa con un ottimo 4° posto. Sapete da quanto tempo non si piazzava così in alto? Dobbiamo tornare al Gran Premio dei Paesi Bassi disputato lo scorso 26 giugno, quasi un anno fa! Ma era esattamente quello che serviva a Vietti per cancellare l’errore di Jerez, oltre che per continuare il processo di risalita dopo una seconda metà di 2022 disastroso. Tony Arbolino sta già volando, ma ritrovare anche il pilota Fantic sarebbe un’ottima notizia in Moto2.

Vietti in ricostruzione

Non è stato un GP semplice, soprattutto a causa della bandiera rossa. Un triplo incidente a La Chapelle dopo neanche tre giri ha portato allo stop per soccorrere i piloti (che stanno bene), costringendo poi tutti a ripartire da zero per 14 giri. Stavolta Vietti parte bene e guadagna una posizione al via, una P5 che poi dovrà difendere dagli attacchi dei piloti che lo seguono. È proprio nella parte iniziale della corsa però che i primi quattro, poi tre con la caduta di Acosta, accumulano un margine più che sufficiente sugli inseguitori capitanati proprio da Vietti. L’italiano di Fantic poi riesce a diminuire il distacco, ma non abbastanza per tentare l’attacco al podio. C’è un pizzico di rammarico per questo, ma il pilota piemontese deve ripartire dalla sua gara migliore finora per continuare la risalita.

“Il podio era vicino”

“Peccato solo per un piccolo errore commesso all’inizio” ha ammesso Vietti alla fine della corsa in Francia. “Ma avevamo un ottimo passo che ha portato al miglior risultato fino ad ora.” Come detto, era un risultato che serviva per prima cosa per ripartire dopo l’errore in Spagna. Eppure c’è un po’ di amarezza per quel terzo posto andato infine ad Alonso Lopez, ma distante solamente sei decimi. “Il podio era davvero vicino!” ha infatti ammesso Vietti. Ma s’è visto un bel passo avanti, ora bisogna continuare in una stagione ancora molto lunga e che può riservare davvero tante altre sorprese.

Foto: Fantic Racing