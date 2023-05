Simone Corsi wild card Supersport a Misano: è l’ora dell’ambizione

Simone Corsi era il pilota più atteso nel secondo round del CIV Supersport NG dopo il doppio podio di Misano. Con l’asciutto avrebbe potuto lottare per il successo con la Yamaha AltoGo invece si è dovuto accontentare di due piazzamenti. In gara-1 si è imposto Stefano Valtulini ed in gara-2 Marco Bussolotti, balzato in testa alla classifica tricolore. In attesa della prossima gara del CIV a Vallelunga, Simone Corsi parteciperà come wild card all’Emilia Romagna Round del Mondiale Supersport.

“Sono molto contento di partecipare alla gara di Misano come wild card – racconta Simone Corsi a Corsedimoto – Sarà la gara più importante dell’anno per noi e sono fiducioso. Su quel circuito nel primo round del CIV siamo stati abbastanza veloci e cercheremo di fare un buon week-end, migliore di quello di Assen che onestamente era stato al di sotto delle aspettative. A Misano ho già corso e fatto vari test con la Yamaha: vediamo come va”.

Intanto archivi il week-end del Mugello con un po’ di amarezza.

“Al Mugello sembrava di essere in novembre invece che in maggio. Dopo il terzo tempo in qualifica speravamo di fare due buone gare sull’asciutto invece abbiamo corso sotto il diluvio. C’erano condizioni particolarmente difficili e non avevo un buon feeling con la moto. Non sono riuscito ad andare oltre ad un sesto ed un settimo posto, un po’ pochino per noi. Non siamo contenti, ne io e neppure il team. Dovremo lavorare per essere competitivi anche in caso di gare sul bagnato“.

Sei comunque in piena lotta per il titolo italiano.

“Ora siamo secondi in campionato, abbiamo comunque conquistato qualche punto che è sempre meglio di nulla. Marco Bussolotti però è stato bravo, è andato forte anche sul bagnato ed abbiamo alcuni punti da recuperare. Proveremo a fare meglio già a Vallelunga”.

Foto AltoGo