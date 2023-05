Moto2 Le Mans: Arbolino in prima fila, che numero di Vietti!

Doppietta Marc VDS in prima fila, in mezzo una Boscoscuro. La bandiera rossa per l’incidente di Canet (con la sua KALEX rimasta in mezzo alla chicane Dunlop) decreta la fine delle qualifiche Moto2. Sam Lowes si prende quindi la seconda pole position consecutiva, Alonso Lopez e Tony Arbolino completano la prima fila. Pedro Acosta è 5°, non manca un incredibile numero da circo di Celestino Vietti… Nonostante tutto però è ottimo 6° in griglia, un buon punto di partenza per cercare di dimenticare l’incidente di Jerez. La cronaca delle qualifiche Moto2 a Le Mans.

Q1: comanda una Boscoscuro

Ci sono anche Foggia e Dalla Porta tra i protagonisti di questa prima sessione di qualifiche Moto2, a caccia del pass per la Q2. Come sempre si lotta per le prime quattro posizioni utili, ma nessuno dei due si avvicinerà abbastanza per provare a prenderle. Il guizzo vincente alla fine è quello della Boscoscuro guidata da Fermin Aldeguer, che raggiunge il compagno di box Lopez già in Q2. Segue il campione europeo Moto2 in carica Lukas Tulovic, ci sono infine anche Bo Bendsneyder e Barry Baltus.

Q2: Vietti ma che combini?

Completata la lista dei 18, ora si lotta per la pole position. Ed è da subito una bella battaglia, con tanti piloti che si lanciamo alla ricerca delle prime file per la gara di domani. A referto però anche un incidente per Bendsneyder, il suo turno si conclude a circa 7 minuti dalla fine. Finale prematuro anche per Tulovic e Dixon, protagonisti di due incidenti distinti. Ma il numero da circo arriva poco dopo, ci pensa Celestino Vietti, che incredibilmente riesce ad evitare il secondo incidente di giornata con un salvataggio da paura! Davanti intanto Sam Lowes s’è portato al comando ed è lì che rimarrà: Canet scivola alla Dunlop, nella carambola la sua moto rimane in pista. Bandiera rossa immediata dei commissari, congelando così il risultato. Arbolino si prende la terza casella in griglia, davanti a Pedro Acosta che invece è 5°.

Foto: motogp.com