MotoGP Le Mans: Martin è Sprint, Bagnaia-Marquez che duello!

Il duello che infiamma la MotoGP Sprint non è per la vittoria, ma un pochino più indietro. Francesco Bagnaia e Marc Marquez erano attesi dopo le qualifiche, nessuno dei due ha deluso. In particolare il pluricampione Honda, appena rientrato dall’ultimo infortunio e capace di realizzare una gara strepitosa, a lungo frenando il campione MotoGP in carica! Bagnaia ci prova, le tenta tutte, infine ha ragione dell’agguerrito #93, prendendosi il terzo gradino del podio. Davanti sono state due fughe solitarie dopo l’inizio frizzante: Jorge Martin trionfa, Brad Binder mette ancora la KTM sul podio. Quartararo invece finisce a terra… La cronaca della MotoGP Sprint al Circuito Bugatti.

Le gomme

Francesco Bagnaia in pole position, Marc Marquez beffato all’ultimo per soli 58 millesimi. Le Aprilia poi nei guai proprio nel momento decisivo in qualifica, si rifaranno in questa corsa? Arriveranno le KTM o, più in generale, avremo altre sorprese? Vedremo anche se le Yamaha riusciranno a limitare i danni… Guardiamo intanto la scelta di gomme, ben più variegata stavolta e con Aleix Espargaro unico con l’abbinamento dura-morbida. Savadori, Nakagami, Binder, Miller, Folger, Quartararo e Morbidelli hanno scelto media-morbida, tutti gli altri scattano con la doppia morbida.

Scintille al via

Super scatto di Bagnaia volato al comando, non bene invece Marquez che viene risucchiato indietro e perde qualche posizione, a vantaggio di Martin, Miller e Marini. Finisce malamente però la corsa dell’australiano di KTM, che peccato… Ma c’è l’altra KTM che sta invece risalendo con decisione, presto anche autore del miglior giro in gara nonché pronto alla battaglia molto in alto. Le due Rosse in vetta infatti non riescono a fuggire, meglio detto Bagnaia non ci riesce, mentre Martin appena lo supera prende il volo! Il numero #1 invece deve vedersela con Marquez, Binder e pure Marini in rimonta, dietro invece Augusto Fernandez chiude anzitempo per caduta.

Marquez vs Bagnaia

Arriva una bruttissima notizia per Yamaha. Fabio Quartararo era riuscito a risalire fino all’8° posto, quindi in zona punti anche in questa MotoGP Sprint, ma ecco la scivolata che vanifica tutta la fatica. Che disastro per l’iridato 2021… Marc Marquez intanto è riuscito a far vedere i sorci verdi al campione MotoGP in carica, che solo negli ultimi giri riesce a trovare un modo di prendersi il 3° gradino del podio. Marquez infine cede anche a Marini, ma dopo un mese e mezzo di stop ha già fatto una super gara! Davanti Jorge Martin in solitaria coglie il successo e KTM c’è ancora con Brad Binder, di nuovo sul podio dopo una bella rimonta.

La classifica

Foto: motogp.com