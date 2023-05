Michele Pirro è su un altro pianeta rispetto a tutti gli altri piloti del Campionato Italiano Superbike. In passato faticava sul bagnato, invece in gara-1 al Mugello trionfa con oltre 18 secondi di vantaggio. Già dopo tre giri ne ha 11 sugli inseguitori. Aumenta poi la pioggia, il rischio di cadute è elevato e Pirro decide saggiamente di amministrare.

Gara-1 del Mugello parte con l’asciutto ma viene poi interrotta al secondo giro per pioggia. Al giro di rientro al box scivola Santoro e coinvolge involontariamente nella caduta anche Saltarelli, assenti alla ripartenza. Al secondo start partono tutti con gomme rain e Pirro prende subito il largo. Alle sue spalle Zanetti, Cavalieri e Delbianco lottano strenuamente per il podio.

Unici due big assenti nelle prime posizioni Luca Vitali su Honda e Luca Bernardi su Aprilia. Zanetti però ha le intermedie e quando la pioggia aumenta perde terreno. Cavalieri sembra averne di più ma al penultimo giro scivola e rientra nelle retrovie. A quel punto, con Michele Pirro lontanissimo, Alex Delbianco pensa solo a concludere la gara conquistando così il suo primo podio stagionale nel Campionato Italiano Superbike. Terzo Lorenzo Zanetti che conquista punti importantissimi pe la classifica de campionato. Ha perso la leadership ma è ad appena 2 lunghezze da Michele Pirro. Quarto un ritrovato Riccardo Russo, migliore tra i piloti Honda. Quinto Flavio Ferroni su Yamaha davanti a Luca Bernardi su Aprilia.

Ancora una giornata amara dunque per l squadrone Aprilia, a Mugello con un pilota in meno per l’assenza di Alex Bernardi per infortuno. Potenzialmente le moto d Noale sono le più veloci ma i piloti non riescono a concretizzare. Luca Bernardi ha già 33 punti di distacco da Michele Pirro, pare che avrebbe già oggi la concreta possibilità di tornare nel Mondiale Superbike come sostituto. Chissà se ora ci farà un pensierino.

Foto Mimmo Maggiali

