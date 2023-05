MotoGP Le Mans: Bagnaia vs Marquez, ora è sfida vera

Sembrava un ritorno con pole per Marc Marquez, ma Francesco Bagnaia non era d’accordo. Bastano 58 millesimi per il ducatista per prendersi la prima casella proprio davanti al #93 di Honda! Si infiamma la battaglia tra il campione MotoGP in carica e l’otto volte iridato? Chissà… Sta di fatto che Marquez è tornato e non per fare la comparsa, nonostante il basso profilo del giovedì ed i due incidenti di ieri. Nel finale è mancata Aprilia, purtroppo per un doppio disastro: un problema tecnico ha rallentato Vinales (in quel momento in pole), incidente invece Espargaro. La cronaca delle qualifiche a Le Mans.

Q1: super Fernandez!

L’eroe di casa Quartararo è uno dei protagonisti di questo turno. Non esattamente una buona notizia, ma solo l’ennesimo segnale delle gravi difficoltà in casa Yamaha… Con lui anche il compagno di box Morbidelli, Marini, tre Honda, Di Giannantonio e tutti i sostituti. Ma occhio ad Augusto Fernandez volato al comando sul finale, che guizzo del rookie Tech3! Super sessione per l’iridato Moto2 in carica, ma la prima posizione di Luca Marini subito davanti a lui condanna Fabio Quartararo, di nuovo escluso. Un’altra amara delusione proprio davanti al pubblico di casa…

Q2: Marquez vs Bagnaia!

È la prima Q2 per l’esordiente Augusto Fernandez, che raggiunge così i “colleghi” KTM. Per i tifosi francesi invece rimane solo Johann Zarco, passato già ieri e pronto quindi per essere protagonista. Ovviamente non sarà l’unico, sono sempre in tanti a poter puntare alla prima casella in griglia e fin da subito la battaglia si infiamma. Ma attenzione a Vinales, passato in testa ma nei guai proprio a cinque minuti dalla fine, l’alfiere Aprilia non riesce a partire per gli ultimi tentativi! Va ancora peggio ad Aleix Espargaro, lanciato verso la prima posizione ma giù alla curva 1! Che finale disastroso per la casa veneta… Poteva essere la seconda pole MotoGP 2023 per Marquez, invece Bagnaia dice no! Che duello però tra questi due ragazzi, vedremo se già dalla Sprint ci saranno scintille.

Foto: Valter Magatti