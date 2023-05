Moto3 Le Mans: Sasaki missile in pole, Migno in seconda fila

Ayumu Sasaki torna in pole per la terza volta nei 5 GP di quest’anno. E lo fa in maniera nettamente superiore, visto che il primo inseguitore è a 3 decimi. Ce la farà a concretizzare al massimo anche in gara? Accanto a lui scattano Diogo Moreira ed il leader Moto3 Daniel Holgado, che sopravanzano Andrea Migno. Sembrava un giro tolto all’italiano, a lungo 2° in classifica, invece il problema tecnico riguardava i tempi del brasiliano e dello spagnolo, che hanno poi riavuto i giri tolti in precedenza. Anzi, infine l’italiano di CIP si prende la 5^ casella in griglia, dietro a Deniz Oncu. La cronaca delle qualifiche a Le Mans.

Q1: bandiere gialle e giri tolti

In azione la maggior parte degli italiani, impossibilitati a migliorarsi nelle Prove 3. Bertelle, Migno, Nepa e Rossi, assieme a tutti gli altri, sono a caccia dei quattro piazzamenti utili per accedere al turno successivo. È una lotta serrata, non fortunata per Veijer letteralmente “volato” (highside alla curva 10) proprio sul finale, quando stava realizzando il suo miglior tentativo. Sembrava dovesse essere un tris italiano ad avanzare: Andrea Migno, Stefano Nepa e Matteo Bertelle, seguiti da Taiyo Furusato. Ma sia il giapponese che il pilota Snipers (tra gli altri) hanno fatto i loro tentativi migliori con bandiere gialle: ringrazia David Salvador, cambia poco per Furusato, Bertelle invece è nettamente fuori dalla top 4.

Q2: Migno 2°… No 5°

Migno e Nepa si uniscono a Fenati e Farioli, già passati ieri grazie ai tempi delle Prove 2. Un quartetto italiano in lotta per la pole position, riusciranno ad emergere? Non sono gli unici a caccia delle prime file della griglia, come sempre è una bella lotta in Moto3. E non mancano mai gli ormai consueti trenini… Ma alla fine, da solo, svetta Ayumu Sasaki con la sua terza pole stagionale in 5 GP! Andrea Migno sembra aver chiuso 2°, ma seguono alcuni stravolgimenti causati da alcuni problemi tecnici. Alla fine Diogo Moreira e Daniel Holgado si vedono riassegnata la prima fila.

Foto: motogp.com