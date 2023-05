Un inatteso errore da parte di Pedro Acosta lascia via libera a Tony Arbolino alla ripartenza. Dopo la bandiera rossa, l’italiano di Marc VDS concretizza l’incredibile regalo del primo rivale in Moto2, che si dispera dopo averla buttata via nel tentativo di recupero. Filip Salac ci prova, ma Arbolino non è battibile oggi e deve “accontentarsi” di un secondo posto, nientemeno che il suo secondo podio in Moto2. Alonso Lopez infine chiude in terza posizione, Celestino Vietti dimentica Jerez con un solido 4° posto. La cronaca del Gran Premio di Francia 2023.

Triplo botto e bandiera rossa

Tutti con le stesse gomme per questa corsa, si parte da Sam Lowes poleman davanti ad Alonso Lopez ed a Tony Arbolino. Pedro Acosta 5°, Celestino Vietti è appena dietro nonostante il numero da circo visto ieri per evitare una caduta (qui le qualifiche). Chi emergerà? Avremo un secondo capitolo del testa a testa intravisto ad Austin tra quelli che sono i due attuali leader iridati nonché riferimenti della Moto2 2023? Intanto al via (senza Borja Gomez per un problema tecnico) assistiamo ad un bel guizzo vincente di Arbolino, “beffato” però alla seconda curva da Lopez, con Lowes ed Acosta a seguire, mentre Vietti è 8°. Che peccato per Lowes, incollato ad Arbolino e Lopez ma scivolato, finendo nella ghiaia della curva 2. Il disastro da paura però arriva poco dopo, un triplo botto tra Arenas (che scatena la carambola), Canet e Gonzalez (che non possono evitare la moto del primo) alla curva 5! Davanti Arbolino si riprende di forza la prima posizione, ma arriva la bandiera rossa per permettere i soccorsi. La bella notizia è che i piloti coinvolti stanno tutti bene!

Moto2, la ripartenza e l’errore!

Si ricomincia dalle posizioni originarie in griglia per una distanza di gara ridotta a 14 giri. Marc VDS fa gli straordinari per permettere a Lowes di tornare in griglia, ma non basta: per 2-3 secondi il britannico non ce la fa prima della chiusura della pit lane, scatterà dal fondo! Si ricomincia senza il trio dell’incidente (con Canet al Centro Medico per controlli), con Arbolino stavolta saldamente al comando da subito su Lopez, Acosta, Salac, Vietti e tutti gli altri. L’alfiere KTM Ajo però sa bene che non deve lasciar scappare il rivale e cerca immediatamente di avere ragione del pilota Boscoscuro, riuscendoci nonostante un bel rischio. Arbolino ha provato una piccola fuga, Acosta a passo di record tenta il recupero, ma ecco il colpo di scena: lo spagnolo è a terra! Si dispera, la moto è rovinata e non può ripartire.

Arbolino deve approfittarne

A referto una Long Lap Penalty per Aldeguer per un taglio alle curve 9-10, mentre davanti Arbolino non è esattamente in fuga come ci si aspettava. Salac infatti ha recuperato e lo tiene nel mirino, anche Lopez è poco lontano. Vietti occupa la 4^ posizione e sta anche lui tentando il recupero sulla zona podio, anche se non è in grado di ricucire completamente il distacco. Così come Salac e Lopez non riescono a prendere un Tony Arbolino semplicemente perfetto, che coglie una grande vittoria ed allunga sull’incidentato Pedro Acosta con un +25. Celestino Vietti intanto si rifà subito dell’errore a Jerez e conquista un solido 4° posto. Il vice-campione Moto2 Ai Ogura, ancora sofferente per il problema al polso sinistro, porta a casa un buon 9° posto.

Foto: Elf Marc VDS Racing Team