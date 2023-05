Un pubblico da record a Le Mans che ha potuto vedere uno dei suoi beniamini sul podio. Johann Zarco ha beneficiato della caduta di Marc Marquez, ma non è un risultato “regalato”, visto che ha messo a referto una solido GP di Francia in rimonta dopo l’inizio frenetico. Un podio in casa, il terzo per Zarco in MotoGP, ha sempre un sapore più dolce, con una folla così calorosa poi è stata una soddisfazione ancora maggiore per l’esperto pilota Pramac Ducati. Una bella battaglia ed un trofeo raccolto tra gli applausi, un solido risultato che gli permette di confermarsi tra le Rosse di punta anche nella generale. Ed incrementando ancora il suo record di podi senza vittorie nella classe regina. Tutto bello, ma la carriera in MotoGP potrebbe essere ai titoli di coda: nel 2024 Zarco potrebbe affiancare Bautista sulla Ducati ufficiale in Superbike.

“Tante emozioni nei primi giri”

“Sono partito molto meglio” ha sottolineato Johann Zarco. Non è un segreto che uno dei suoi punti deboli è sempre la partenza, su cui sta lavorando costantemente. Stavolta era riuscito ad attaccare da subito ed a guadagnare qualche posizione ma, come detto, è stato un inizio frenetico. “Alex Marquez è arrivato piuttosto veloce in frenata, per evitare un incidente sono andato abbastanza largo. Un peccato, ho perso qualche posizione” ha raccontato il pilota francese. Il brivido però è arrivato in seguito lo sfortunato incidente tra Luca Marini e Marquez jr, entrambi incolumi. “Abbiamo dovuto evitare i due piloti a terra… Tante emozioni nei primi giri” ha ammesso Zarco con sollievo. Non risparmia i complimenti all’esordiente Augusto” Fernandez, rivelatosi un ostico avversario. “Era molto veloce, non è stato semplice” ha dichiarato. È riuscito poi ad averne ragione, mettendo nel mirino il compagno di squadra e Marc Marquez battaglieri protagonisti per il podio.

Zarco sorride: “Momento magico”

Il pilota Pramac Ducati aveva il chiaro obiettivo di inserirsi nella lotta per la top 3. Ci stava anche riuscendo, Martin e Marquez infatti erano ormai molto vicini, ma c’è l’imprevisto. “Jorge aveva messo parecchia pressione e Marc è caduto.” Zarco si ritrova così sul terzo gradino del podio, ma non basta: il compagno di squadra era vicinissimo e ha dato il massimo per provare ad agguantare il secondo posto. “Ma Jorge era più veloce” ha ammesso. Non per questo è deluso, vista la bella gara messa a referto. “Un momento magico. Un podio è sempre fantastico, ma in Francia è ancora più bello!” Come detto, non è la prima volta: ci è riuscito nel 2017, il primo podio in MotoGP, e s’è ripetuto nel 2021. “Il pubblico però stavolta è stato ancora più caloroso” ha rimarcato Zarco con emozione. “Sono momenti unici che non vivi tante volte nella tua vita.”

