MotoGP macchè crisi: in Francia 278.805 spettatori, record storico

La MotoGP ha perso Valentino Rossi, la Ducati sta cancellando il confronto tecnico e gli appassionati duri e puri mugugnano. Ma intanto il cassiere del GP Francia si fregherà le mani, dopo che avrà finito di contare l’incasso: 278.805 paganti per il quinto atto del Motomondiale 2023, l’affluenza più alta mai registrata dalla MotoGP (nata nel 2002) e probabilmente una delle più imponenti che la storia di questo sport ricordi. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare il traguardo del GP numero 1000.

Le Mans è un evento da sogno

Da giovedi Le Mans, cittadina della Sarthe, nord ovest francese, è stata invasa dagli appassionati. Lo spettacolo non è stato solo in circuito, ma anche spalmato nelle vie della città, con una miriade di iniziative promozionali che ricalcano quanto avviene in occasione delle celebre 24 ore automobilistica, uno degli eventi più suggestivi del motorismo mondiale. Da record anche la presenza nella giornata di sabato, con 90 mila paganti: l’aggiunta della gara Sprint ha sollevato parecchie critiche da parte di piloti e addetti vari, ma com’era facile immaginare, si sta rivelando un grande catalizzatore d’interesse. Le Mans è da anni uno degli eventi più caldi del Motomondiale, l’anno scorso aveva ricevuto il premio come miglior GP da parte del promoter. Quest’anno anche di più.

Carmelo Ezpeleta festeggia

“Per tutto il fine settimana l’atmosfera qui a Le Mans è stata incredibile” ha chiosato Carmelo Ezpeleta, dal 1992 plenipotenziario della società che gestisce i GP. “Quindi sapevamo che la partecipazione sarebbe stata alta. Ma battere il record di tutti i tempi e vedere sugli spalti più un quarto di milione di persone è speciale.” Stavolta è proprio impossibile dargli torto: la fantastica affluenza registrata nel GP Francia è una notizia bellissima per il nostro sport.

Tutto bene allora?

Questo record di pubblico ci insegna che i fatti e le situazioni hanno sempre molte chiavi di lettura. Ne abbiamo parlato diffusamente pochi giorni fa, segnalando che anche in Superbike ci sono segnali di grande ottimismo, come il moltiplicarsi dell’interesse di grandi sponsor, anche extra settore, insieme a criticità da risolvere. Gli appassionati si ritrovano sui social per discutere, stigmatizzare e spesso arrabbiarsi per tante cose delle corse di oggi che non piacciono. Che si parli di MotoGP o Superbike, quasi sempre sono i regolamenti ad essere al centro delle diatribe.

Appassionati vs pubblico da stadio

Ma il “nocciolo duro” non valuta che il motociclismo, nelle sue espressioni più popolari, è uno sport di massa. Quindi non richiama solo chi conosce ogni minimo dettaglio della tecnica e dei piloti. Ma coinvolge un pubblico ben più ampio, che ignora quanti cilindri abbia la Ducati di Marco Bezzecchi o come sia fatta l’elettronica sulla Honda di Marc Marquez. A questa parte del pubblico, che gli appassionati definiscono con sprezzo “gente da stadio di calcio”, importa solo condividere momenti d’esaltazione e bersi una birra guardando gare che emozionano. Anche se a Le Mans i parcheggi di moto erano stracolmi, un successo simile viene anche dal fatto che la “base” si allarga e coinvolge anche un pubblico “generalista”. Vi farà storcere la bocca, ma è una bellissima cosa, non soltanto per il cassiere di Le Mans. Adesso siamo curiosi di vedere come andrà al Mugello.

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon