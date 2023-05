MotoGP, Luca Marini è tutto intero “Solo dolore ai pollici”

Poteva andare molto peggio nel GP Francia? Sì, decisamente, ma per fortuna stiamo raccontando una storia a lieto fine. Sia Luca Marini che Alex Marquez se la sono vista brutta, ma non è successo niente di grave a Le Mans. Il pilota VR46 stava realizzando un salvataggio “alla Vietti” (qui le immagini) alla fine della chicane Dunlop, ma è stato invece l’inizio di un botto da paura. In seguito Marini è andato al Centro Medico, ma i controlli hanno escluso fratture. A parte quindi dolore ai pollici (incastrati nei manubri prima, poi i primi a contatto con l’asfalto) ed il rischio degli altri piloti MotoGP in arrivo, possiamo dire che è tutto intero. Anche se, per sicurezza, al ritorno in Italia si sottoporrà ad una TAC di controllo, oltre a sedute di fisioterapia per tornare in forma.

“Luca Marini sta bene”

Il canale social del Mooney VR46 Racing Team ha mostrato presto Marini impegnato assieme ai tifosi. Questo ed il “fit” comunicato dai canali ufficiali MotoGP dopo i controlli al Centro Medico hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. In un GP di Francia con due grandi episodi sfortunati proprio nei primi giri, creando un po’ di scompiglio ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Soprattutto per Marini e Marquez, rimasti in pista ma evitati da tutti gli altri piloti in arrivo. Per il pilota VR46 quindi è arrivato il terzo ritiro per incidente in questa stagione 2023, ma stavolta c’è poco da dire: un momento sfortunato ed un grosso rischio.

“Era difficile per lui vedermi“

È stato alla fine un piccolo ma significativo errore dello stesso Marini. In quel momento lui e Bezzecchi stavano battagliando senza tregua, finché il numero #10 non taglia troppo sul cordolo alla chicane Dunlop. “Mi si è chiuso il davanti” ha raccontato Marini a Sky Sport MotoGP. L’incidente è ad un passo, ma puntellandosi su ginocchio e gomito riesce ad evitare la scivolata. “Ero riuscito a tirare su la moto, ma una volta accelerato ho ricevuto una forte botta da dietro.” Era Alex Marquez, che non è riuscito ad evitarlo. “Era difficile per lui vedermi, aveva Bezzecchi davanti” ha ammesso Luca Marini. “Un episodio sfortunato, nessuno si è fatto male.”

Foto: Social team VR46