Il secondo successo in cinque GP di Marco Bezzecchi e la contemporanea caduta di Francesco Bagnaia hanno ulteriormente compattato la classifica Mondiale MotoGP. Ci sono quattro piloti racchiusi in appena 14 punti, un margine risicatissimo specie considerando il bonus di 12 punti che in ogni GP è in palio nella Sprint. Bagnaia è incappato nel terzo stop stagionale, in dieci corse, considerando anche l’antipasto del sabato. Per il Bez anche la soddisfazione di aver firmato il GP numero 1000 della storia del Motomondiale.

KTM si fa sotto

La Ducati, largamente al comando del Mondiale Costruttori, ha cinque piloti nella top 6 del campionato, ma in mezzo c’è la KTM di Brad Binder, a soli 13 punti dalla vetta. Con una moto sempre più competitiva e la solidità del sudafricano, che riesce ogni volta a recuperare difficili posizioni di partenza, gli austriaci possono mettere seriamente in dubbio lo strapotere tecnico ducatista. Magari anche in ottica Mondiale…E’ molto strano notare che il primo pilota con moto giapponese in classifica sia Fabio Quartararo: il francese Yamaha è distante 45 punti dalla vetta.

Rivoluzione fra i team

Interessante il colpo d’occhio che offre la classifica Team. In vetta c’è VR46 con un punto di vantaggio su Pramac Racing. Le due formazioni satellite al momento sono largamente in vantaggio sulla Ducati ufficiale, azzoppata dall’infortunio di Enea Bastianini e dai tre passi falsi di Bagnaia. La formazione in rossa, soltanto quarta, è preceduta anche da KTM Racing.

La nuova classifica Piloti

1.Bagnaia (Ducati) punti 94; 2.Bezzecchi (Ducati) 93; 3. Binder (KTM) 81; 4. Martin (Ducati) 80; 5. Zarco (Ducati) 66; 6. Marini (Ducati) 54; 7. Vinales (Aprilia) 49; 8. Miller (KTM) 49; 9. Quartararo (Yamaha) 49; 10. Rins (Honda) 47; 11. Espargaro Aleix (Aprilia) 42; 12. Marquez Alex (Ducati) 41; 13. Morbidelli (Yamaha) 40; 14. Fernandez Augusto (GasGas) 30; 15. Di Giannantonio (Ducati) 25; 16. Nakagami (Honda) 21; 17. Pedrosa (KTM) 13; 18. Marquez Marc (Honda) 12; 19. Folger (GasGas) 7; 20. Mir (Honda) 5; 21. Petrucci (Ducati) 5; 22. Pirro (Ducati) 5; 23. Savadori (Aprilia) 4; 24. Fernandez Raul (Aprilia) 3; 25. Bradl (Honda) 2.

Classifica Mondiale Costruttori

1.Ducati punti 174; 2. KTM 103; 3. Aprilia 80; 4. Honda 73; 5. Yamaha 58.

