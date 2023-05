Vinales: “Incidente di gara, ma Bagnaia poteva lasciarmi più spazio”

La gara MotoGP a Le Mans ha perso subito due grandi protagonisti come Francesco Bagnaia e Maverick Vinales, che si sono scontrati e sono finiti a terra al quinto giro. Un vero peccato, ambedue potevano ottenere un buon risultato oggi in Francia. Fortunatamente non ci sono state particolari conseguenze fisiche per loro (Pecco ha solo una distorsione a una caviglia). Certamente un peccato aver visto la scaramuccia che c’è stata subito dopo la caduta, ma si sono chiariti.

MotoGP Francia, Vinales commenta l’incidente con Bagnaia

Vinales nel post-gara ha esposto il suo pensiero sull’accaduto: “Io e Pecco siamo due piloti sempre corretti – ha detto a Sky Sport – però penso ci dobbiamo calmare un po’ altrimenti non arriva nessuno alla fine della stagione. Si è trattato di un incidente di gara. Prendere zero punti in un weekend in cui potevo vincere è dura“.

Maverick ha anche spiegato la sua reazione nei confronti di Bagnaia appena dopo la caduta: “Con l’adrenalina è così. Per tutto il fine settimana ho spinto, però è sempre successo qualcosa. Arrivi a un punto nel quale sei pieno. La cosa più importante è che tanti piloti – non mi riferisco a Pecco – si calmino un po’, perché dobbiamo essere di esempio ai giovani della Moto3“.

Il pilota Aprilia è molto deluso, perché sentiva di poter conquistare un risultato di altissimo livello: “Oggi mi sono incazzato, perché avevo il potenziale per vincere. Mi è dispiaciuto molto, è stato difficile accettare di essere andato per terra. Comunque io e Pecco siamo due piloti abbastanza puliti, alla fine quello che succede in pista rimane lì e fuori è un’altra cosa“.

Pecco doveva lasciare più spazio a Maverick?

Vinales è andato più nel dettaglio nel parlare dell’incidente, spiegandone la dinamica dal suo punto di vista: “Ho passato Pecco forse in maniera troppo pulita e sono andato un filo largo, poi ho fatto il cambio di direzione e mi sono trovato lui in quel punto. Pensavo che mi lasciasse un po’ più di spazio, alla fine ci siamo toccati e il resto lo avete visto. Difficile capire se ci sia un responsabile, l’unica cosa che penso è che poteva lasciarmi un po’ più di spazio per fare il cambio di direzione. Le gare sono così, non posso dire di più“.

Il rider spagnolo ha aggiunto un ulteriore dettaglio, confermando di non aver visto Bagnaia dalla sua traiettoria: “Non l’ho visto, secondo me al primo contatto mi ha toccato il freno anteriore e mi ha scomposto un po’ la moto. Poi non potevo fare nulla

Infine, l’ex di Suzuki e Yamaha ha cercato di trarre un aspetto positivo di questo GP di Francia: “Sono stato molto veloce in questo weekend, c’è tanta voglia di ricominciare al Mugello. Abbiamo capito tante cose a Le Mans, mi vedevo col potenziale per vincere la gara“.

Foto: MotoGP