Terzo zero per Francesco Bagnaia in questo campionato MotoGP 2023. Stavolta, la dinamica è stata molto diversa. Se in Argentina e negli Stati Uniti era caduto per dei suoi errori, stavolta c’è stato uno sfortunato incidente con Maverick Vinales. Le traiettorie dei due piloti si sono incrociate e il contatto è diventato inevitabile, portando entrambi a finire sulla ghiaia. Purtroppo, c’è stato anche un momento di alta tensione con i due che si sono spinti a vicenda. Successivamente c’è stato un chiarimento, per fortuna.

MotoGP Francia, Bagnaia su condizioni e incidente

Bagnaia nell’incidente ha anche rimediato un problema a una caviglia, però niente di grave stando alle sue parole a Sky Sport MotoGP: “Distorsione alla caviglia, niente di preoccupante. È un po’ gonfia, ma cammino. Sto bene“.

Il pilota Ducati ha anche commentato com’è stato l’inizio di gara a Le Mans, confessando che probabilmente avrebbe dovuto avere un approccio differente: “Il passo era lento, non si stava spingendo forte. Ho pensato di aspettare per gestire, forse ho sbagliato. Perché se mi fossi messo davanti, sicuramente non sarebbe successo quell’incidente. Le gare sono così, succede purtroppo. È andata così. In quel giro eravamo un gruppo di quattro tutti attaccati, quando è così c’è sempre uno che cerca di passare e di fare lo spacca-gruppo. Avrei dovuto reagire, invece mi sono tenuto del margine pensando di aspettare, dato che la gara era lunga. Ogni volta che si fa un ragionamento del genere succede sempre qualcosa, meglio andare di istinto“.

Nessun attacco a Vinales

Pecco è andato più nel dettaglio di quanto accaduto con Vinales e ha scaricato le colpe sullo spagnolo: “È stato un incidente di gara, una circostanza sfortunata ed evitabile probabilmente, da tutti e due. Lui mi ha passato ed era un po’ largo, io ero sulla mia traiettoria. Io ho cambiato direzione nel punto in cui lo avrei fatto in ogni caso, lui invece è andato a impostare nella sua traiettoria e ci siamo incrociati. Due traiettorie giuste che si sono incontrate nel punto sbagliato. Una botta abbastanza violenta“.

Bagnaia ha fatto un unico appunto a Maverick, anche se alla fine ha compreso il suo comportamento sopra le righe in seguito all’incidente (QUI il video): “Non mi è piaciuta la reazione appena dopo la caduta, ma l’adrenalina e la tensione a volte giocano brutti scherzi. Lui ha preso un grande spavento per essere finito vicino alle gomme, questo ti può portare poi ad essere aggressivo“.

Foto: MotoGP