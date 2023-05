MotoGP Le Mans: Le Roi Bezzecchi, disastro Vinales-Bagnaia

Un 1000° round MotoGP incredibile e ricco di momenti da evidenziare. Come la cavalcata solitaria di Marco Bezzecchi, dietro di lui il duello Marquez-Martin, fino alla caduta del pilota Honda proprio alla fine. Oppure il podio di casa per Zarco 3°, per la gioia del pubblico presente, ma non dimentichiamo il super rookie Augusto Fernandez 4°! Ci sono però anche momenti da brividi, come l’incredibile botto tra Bagnaia e Vinales, con iniziali attimi di tensione prima di spiegarsi e di stringersi la mano. Sfortunato incidente poi per Marini ed Alex Marquez, a contatto sempre nella prima parte di gara. Ecco com’è andato questo pazzesco Gran Premio MotoGP di Francia 2023.

Gomme e scintille al via

Scelte diverse di gomme per quanto riguarda l’anteriore, mentre al posteriore è morbida per tutti. Le tre Aprilia, Marc Marquez e Binder hanno preferito la dura, media invece per le altre tre Honda, il resto della griglia MotoGP corre con la morbida. Si comincia con un grande scatto di Marc Marquez volato al comando su Miller e quattro Ducati, compresa quella di Bagnaia sceso in 5^ posizione. Male invece Binder, che finisce anche largo per evitare contatti e precipita in 16^ posizione. Ma si infiamma subito il duello davanti, visto che Miller cerca di non perdere tempo e compie subito qualche tentativo di sorpasso sul #93, con altrettante pronte risposte. Fino all’attimo vincente dell’alfiere KTM, ancora più carico dalla determinazione a rimediare al brutto errore della Sprint. Poco più indietro rischia grosso Vinales, che quasi frena addosso a Marini per poi salvare di un soffio un possibile pasticcio. Ma il disastro non tarda ad arrivare…

Doppio pasticcio

Vinales infatti risale, passa Bagnaia, ma nella risposta i due vengono a contatto! Il pilota Aprilia perde poi il controllo e colpisce il collega. Nella ghiaia però non mancano attimi di tensione ed anche spinte tra i due piloti, in un acceso confronto che poi si placa e si chiude con una stretta di mano. Ma va peggio anche più indietro: Marini perde il controllo della sua Ducati, Bezzecchi lo evita di un soffio ma Alex Marquez invece non può! Fortunatamente chi segue evita entrambi i piloti, non ci sono conseguenze per i due ragazzi Ducati, a parte la delusione per un finale prematuro. Anche davanti non manca qualche altro brivido, in particolare con Bezzecchi che, impegnato nella rimonta, esagera e “spinge” Marc Marquez nella via di fuga. La Direzione Gara stavolta provvede e indica al #72, 2° dietro a Miller, di perdere una posizione. Bezzecchi ubbidisce, ma la battaglia non si raffredda per questo.

1000° GP da cardiopalma

Miller, Bezzecchi, Marquez e Martin comandano, anzi infiammano la corsa con continui sorpassi e controsorpassi, ma occhio anche poco più indietro. Zarco, un incredibile Augusto Fernandez ed Espargaro, più Binder a qualche decimo, stanno risalendo, decisi ad unirsi alla festa. Continua intanto il periodo disastroso di Mir, ritirato per l’ennesimo incidente a 14 giri dalla fine, mentre Miller purtroppo si stacca, ha iniziato a perdere sempre più posizioni… Finale inglorioso anche per Alex Rins, scivolato alla curva 9, mentre davanti rischia grosso anche Marquez, che nonostante tutto tiene la seconda posizione davanti a Martin. Non è giornata per Binder, sanzionato anche con una Long Lap Penalty per un taglio tra le curve 9-10, né per Miller che cade ancora… Davanti invece l’incredibile Bezzecchi in cavalcata solitaria non ha rivali, arriva la seconda vittoria MotoGP! Dietro invece si combatte senza sosta: Martin vuole la P2, Marquez resiste, Zarco sta recuperando. Ma nell’ultimo giro l’alfiere Honda rischia troppo e stavolta è determinante, finisce nella ghiaia… Ducati festeggia un altro podio completo grazie ai suoi “piloti clienti”, Zarco in particolare sorride per il podio di casa!

MotoGP, la gara

MotoGP generale

Foto: Mooney VR46 Racing Team