Emozioni forti al National Trophy al Mugello. La gara si corre in condizioni impossibili, sotto la pioggia battente. Tutti danno come favorito Christian Gamarino, un pilota esperto, che si trova a suo agio con il bagnato e con un’ Aprilia con centralina APX Race ideale in condizioni come queste. E Gamarino rispetta in pieno i pronostici con una splendida prestazione. Il pilota di vertice teoricamente più in difficoltà sarebbe dovuto essere Gabriele Giannini, all’esordio assoluto in gara con la pista bagnata su un 1000. Invece anche il gioiellino del team Pistard riesce a brillare conquistando il secondo posto e la leadership nella classifica generale del National Trophy 1000.

Christian Gamarino scatta dalla pole position e si porta davanti ma viene penalizzato con un doppio long lap penalty per partenza anticipata. Si forma un gruppetto con La Marra, Giannini, Ruiu e Gamarino che lottano per la vittoria. “Gama” sconta il doppio long lap penalty e da metà gara in poi la sfida per il primo posto è tra Giannini e Ruiu. I due giovani danno vita ad una bellissima battaglia. Nel finale però torna sotto anche Gamarino che vince davanti a Giannini e Ruiu. Quarto Alex Schacht e buon quinto Alessandro Andreozzi. Lorenzo Lanzi, che non aveva mai girato con il Ducati V4 sotto la pioggia, termina la gara al settimo posto.

“E’ stata un gara pazzesca – commenta Christian Gamarino – Avevo un po’ di ansia prima del via anche se sapevo di poter essere veloce sia sull’asciutto che sul bagnato. Alla partenza mi è scappata la frizione a causa dell’acqua. Doppio long lap penalty ma sapevo di averne di più a livello di passo. Sono riuscito a recuperare ed ho passato sia Ruiu che Gamarino all’ultimo giro. Mi sono divertito però in una gara così mi sono preso centomila rischi. Sono contentissimo, è andato tutto molto bene”.

E’ raggiante anche Gabriele Giannini che a Mugello ha dimostrato di essere velocissimo pure sul bagnato. Ora è primo in classifica con 56 punti contro i 54 di Gamarino ed i 50 di Canepa.

“Sono partito molto più cauto degli altri però ho visto alcuni erano un po’ difficoltà. Ho fatto il mio passo, ho migliorato giro dopo giro. Ho commesso un piccolo errore all’ultimo giro, ho comunque cercato di stare più vicino possibile a Gamarino ma poi mi sono accontentato. Un secondo posto alla mia prima gara sul bagnato va benissimo”.

