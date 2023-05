MotoGP, brivido Marquez Jr: “Le moto contro, io in traiettoria”

La buona notizia è che tutti i piloti stanno bene. Anche Luca Marini ed Alex Marquez, protagonisti del secondo grande incidente della gara MotoGP odierna. Il pilota Gresini non ha potuto evitare il contatto, anzi non ha nascosto il momento di paura quando, a terra ed in piena traiettoria, ha visto le altre moto venire verso di lui! Ma in questo senso parliamo di una storia a lieto fine, visto che non ci sono state altre conseguenze, tranne un amaro zero per entrambi. Per Marquez è un altro GP abbastanza sfortunato visto che anche ieri, per un contatto con un altro pilota, non è andato oltre il 15° posto.

Marquez: “Non potevo fare nulla”

È stato un altro inizio di GP abbastanza frenetico, tutti cercavano di prendersi la migliore posizione possibile e chiaramente è impossibile evitare qualche contatto. La gara di Alex Marquez però è durata pochissimo e non per colpa sua, né alla fine per i ragazzi VR46, ma uno sfortunato incidente di gara. “Ero dietro a Bezzecchi” ha raccontato il pilota Ducati Gresini, come riportano i colleghi di Motosan. “Marini era quasi a terra ma, rialzando la moto, invece di andare per fuori, è tornato all’interno. Marco è riuscito ad evitarlo, io invece non ho potuto fare niente.” Ecco infatti il botto da paura tra i due piloti. “Ci troviamo nei guai senza cercarli” è il commento amaro di Marquez alla fine del GP di Francia. Ma non solo, il #73 infatti ammette il moto di paura quando si trovava a terra. “Ero faccia a faccia con le altre moto, mi venivano incontro e mi trovavo in traiettoria” ha ammesso il pilota spagnolo. “Ma sono riusciti ad evitarmi. In questo senso sono stato davvero fortunato.”

“Vibrazioni negative”

Alex Marquez cerca di sdrammatizzare, ma a conti fatti non è un periodo semplice. Dopo il bel podio, mostrando anche il potenziale per ripetersi, ha avuto davvero poca fortuna. “Contatti con altri piloti, mi hanno colpito ad Austin, la bandiera rossa a Jerez, qui di nuovo… Cose che non possiamo controllare” ha riepilogato Marquez. Sottolineando però che “Ogni volta che salgo in sella mi sento meglio con la moto.” Il feeling con la Ducati quindi sta migliorando sempre di più, lo si vede anche dalla sua costante presenza nei 10 in tutti i turni, ma in gara sono capitati svariati episodi che non l’hanno aiutato a livello di risultato. Avrebbe preferito non dover staccare per tre settimane, ma ne approfitterà per un provvedimento drastico. “Andrò da una maga per farmi togliere le vibrazioni negative o altro” ha scherzato Marquez.

Foto: motogp.com