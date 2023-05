MotoGP, Marc Marquez: “Meglio cadere che arrivare 10°”

Marc Marquez è tornato. Anche se al penultimo giro della gara MotoGP a Le Mans è caduto e ha buttato via un possibile podio, ha fatto vedere di essere subito competitivo al rientro dall’infortunio alla mano destra. Sicuramente la scivolata è una delusione, però la sua performance è incoraggiante per il futuro. Lui c’è, è la Honda a dovergli dare una RC213V vincente e non costringerlo agli straordinari per stare davanti.

MotoGP Francia, Marquez

Nonostante la caduta e lo zero in classifica, Marquez si è presentato sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Oggi sono contentissimo di quello che abbiamo fatto. Vengo da un mese e mezzo a casa, abbiamo fatto un weekend molto buono. Non abbiamo ottenuto quello che ci voleva in questa gara, però ho lottato fino alla fine. Sono caduto alla curva 7, ma l’errore è partito dalla 6. La moto si muoveva troppo, sono andato leggermente lungo. Comunque sono felice. Sono riuscito a lottare con le Ducati, a staccare forte e a guidare di traverso”.

Marc esprime poi un concetto molto chiaro che descrive la sua mentalità: “Preferisco una gara così, finendo a terra, che arrivare decimo. Questo è positivo per la mia confidenza e fiducia. Gli altri piloti Honda hanno fatto fatica, pur essendo bravissimi“.

Honda deve lavorare tanto

L’otto volte campione del mondo conferma che la sua RC213V non è ancora al livello della Ducati, nonostante oggi abbia potuto battagliare per salire sul podio: “La Honda è indietro, anche se a Portimao non andava male. Là ero abbastanza a posto. Però è difficile lottare contro gli altri, in staccata ti arrivano molto vicino e per superare a volte devi essere troppo aggressivo e puoi finire lungo. In queste settimane lavorerò per essere a posto al Mugello e provare a fare il 100%“.

Il pilota del team Repsol Honda ribadisce la sua soddisfazione per la prestazione di oggi: “Oggi mi sentivo bene, ero a posto. A fine gara ero stanchissimo. Ho tenuto Martin dietro per tanti giri, questo lo fai solo se hai grinta. Mi è piaciuto tanto e vado a casa contento. Abbiamo perso punti, però con questa moto è difficile poter pensare al campionato“.

Foto: MotoGP