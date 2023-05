Si parla poco dell’unico esordiente MotoGP di questa stagione. Augusto Fernandez invece ha messo a referto una corsa veramente da applausi a Le Mans. In una gara lunga più complessa per il duo KTM Factory (Miller caduto, Binder costretto alla rimonta dopo un inizio sfortunato), il pilota GASGAS Tech3 si prende un bel 4° posto e non solo per cadute altrui. Prima e dopo infatti se l’è giocata, rendendo la vita difficile a vari piloti di esperienza. Oltre a regalare un bel quarto posto alla squadra francese, già in festa per la vittoria Moto3 di Holgado, Fernandez s’è anche riscattato alla grande dall’incidente nella Sprint. Guardando poi la classifica, in 5 GP ha già fatto meglio dell’intero 2022 degli ex Tech3 Remy Gardner e Raul Fernandez messi insieme.

Fernandez, che gara!

Il 25enne spagnolo è arrivato in MotoGP da campione Moto2 in carica. Con un ex compagno di squadra “scomodo”, Pedro Acosta, che non ha nascosto di mirare già alla classe regina e con KTM, inclusa “quella rossa”. Ovvero la GASGAS RC16 con cui Fernandez sta realizzando il suo debutto. Non è la prima volta che salta fuori l’argomento, chissà se è una spinta in più per fare bene… Ma al momento conta la crescita del pilota #37, che ha messo a referto il suo miglior GP e proprio nella tappa di casa di Tech3. Prima la Q2 conquistata per la prima volta con un gran giro nella prima sessione di qualifiche, a cui è seguita purtroppo una caduta nella MotoGP Sprint. Ma s’è rifatto con gli interessi e da subito: dopo poche curve era già nei 10, tenendo testa a piloti più esperti. Le cadute hanno aiutato tutti, ma Augusto Fernandez non è mai stato un semplice “passeggero”. Era nel battagliero gruppetto degli inseguitori dei quattro di testa e, col passare dei giri, si era stabilizzato in 5^ posizione, poi 4^ con la caduta di Marc Marquez.

Zarco: “È stato difficile passarlo”

Augusto Fernandez ora ha raggiunto quota 30 punti, sapete quanto hanno fatto i suoi predecessori nel team? Remy Gardner 13 punti, Raul Fernandez 14 punti nell’intero 2022. Certo un sospiro di sollievo anche per Hervé Poncharal, che vede crescere il suo esordiente. Nonostante alcuni incidenti che non avevano dato una mano. “Sono caduto nella Sprint e nel warm up, mi mancava qualcosa” ha ammesso Fernandez a gara conclusa. “Sapevo però di avere un buon ritmo per lottare e disputare una bella gara. Certo però non mi aspettavo questo!” Invece è stato battagliero protagonista di una corsa certo caotica, ma nella quale ha detto anche la sua. “Era molto veloce, è stato difficile superarlo” ha ammesso in seguito Johann Zarco. Fernandez infatti l’ha tenuto dietro a lungo, così come ha tenuto testa ad Aleix Espargaro per tutta la corsa, ma non solo loro. Il 4° posto, a neanche due secondi dal podio ed a circa 6 secondi dal vincitore, è un’iniezione di fiducia notevole.

Foto: GASGAS Motorcycles/Polarity Photo