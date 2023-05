Moto3 Le Mans: Daniel Holgado il dominatore, Nepa 10°

Prende il comando alla seconda curva e non molla più la presa. Daniel Holgado ha realizzato una gara superlativa, sempre con i rivali alle spalle ma con un ritmo martellante, senza il minimo errore. Secondo trionfo di categoria anche per Tech3, stavolta però speciale trattandosi dell’appuntamento di casa della squadra! Ayumu Sasaki stavolta solidissimo, ci prova fino alla bandiera a scacchi, ma il leader Moto3 oggi era davvero imbattibile. Ma è una bella gara per il poleman che finalmente conquista il primo podio dell’anno e si libera di qualche “fantasma” dopo gli incidenti delle scorse gare. Stefano Nepa si prende la top 10 ed è il miglior italiano del GP di Francia, nonché l’unico dei ragazzi italiani in grado di chiudere in zona punti. La cronaca del quinto evento della stagione 2023.

Gomme e primi giri

Scelta di gomme Dunlop quasi unanime per questa corsa a Le Mans. Posteriore S5 per tutti i piloti Moto3, cambia il discorso all’anteriore con due eccezioni: Whatley e Carrasco hanno optato per la S3, gli altri hanno invece la M3. Lo scatto vincente è quello del poleman Sasaki, ma alla seconda curva ecco il guizzo di Holgado che provoca subito il cambio in vetta. Dura poco la gara del rookie Azman, scivolato alla curva 12 a 17 giri dalla fine, mentre il treno dei piloti inizia a sgranarsi, fino a ridursi ad una decina in fuga. Meglio detto, metà di questi per il podio e l’altra metà (Migno tra loro) a qualche decimo, l’altro italiano in zona punti è Nepa 14°. Anzi, il pilota MTA rimane a lungo l’unico italiano a punti, visto che Migno scivola alla curva 12 a 13 giri dalla fine. Vediamo anche un highside per Ogden alla curva 7, ma la buona notizia è che il pilota britannico se ne va sulle sue gambe. Aji invece si vede comminata una Long Lap Penalty per il taglio tra le curve 9 e 10, mentre davanti il gruppo si riduce a 8 battaglieri protagonisti.

Errore Moreira, Holgado imbattibile

Anzi sette: primo errore dell’anno per Moreira, che cade alla curva 13 e saluta un’altra concreta possibilità di podio, oltre ad essere un amaro doppio zero per MT Helmets-MSi. Davanti c’è invece sempre lui, il leader Moto3 Holgado, per nulla determinato a mollare la presa, anche se non riesce mai a prendere un certo margine sugli avversari, ormai tre a due giri dalla fine: Sasaki, Masia e Ortola infatti sono sempre lì, pronti a giocare per lo scherzetto al pilota Tech3. Ma non è battibile stavolta, Daniel Holgado non sbaglia nulla e vola sicuro verso la vittoria! Oltre al regalo per il suo team, incrementa parecchio anche in classifica generale: Ortola ora 2° è a 21 punti di distanza. Finalmente Sasaki, una gara senza errori che vale il primo podio del 2023, mentre Jaume Masia resiste e completa il podio al traguardo. Miglior italiano Stefano Nepa, solido 10° (ricordiamo la sua gamba malandata) ed anche unico dei nostri in zona punti.

Moto3, la gara

Moto3 generale

Foto: KTM Tech3