MotoGP, Aleix Espargaró diretto: “Se ti lamenti sei un piagnucolone”

Aleix Espargaró approfitta delle numerose cadute di Le Mans per strappare un timido quinto posto. In classifica piloti MotoGP è fuori dalla top-10 con 42 punti, il leader Francesco Bagnaia Bagnaia è a +52. Nonostante il gap piuttosto corposo il pilota dell’Aprilia ha un obiettivo ambizioso: dimostrare che “il distacco dalla Ducati non è grande“.

Nelle qualifiche del GP di Francia, Aleix Espargaró è riuscito a piazzarsi solo 11° in griglia e nella gara sprint non è riuscito ad andare oltre l’8° posto in volata. Nella gara di domenica non ha avuto una buona partenza e dopo il primo giro era 14°. Con il passare del tempo si è fatto strada e ha beneficiato delle tante cadute per conquistare punti preziosi, anche se non può ritenersi pienamente soddisfatto del weekend di Le Mans. “Posso essere contento del quinto posto. Dopo i tanti alti e bassi di inizio stagione, sono davvero soddisfatto. Perché dopo la brutta qualifica ho mostrato una buona velocità e ho fatto molti sorpassi“.

La sfida Aprilia-Ducati

Non è certo l’inizio di stagione MotoGP che sperava, dopo aver lottato per il titolo mondiale 2022 fino alle ultime gare. Ma l’alfiere di Granollers non ha perso tutte le speranze. “Spero che questo sia solo l’inizio. Ci avviciniamo sempre di più ai primi e raccogliamo sempre più punti. Spero di poter continuare questa tendenza ed essere tra i primi 5 in classifica mondiale prima della pausa estiva“. Ad eccezione del GP del Texas, vinto dal pilota LCR Honda Alex Rins, ogni Gran Premio è stato vinto da un pilota Ducati.

L’Aprilia, invece, è salita sul podio della domenica solo una volta con Maverick Vinales a Portimao. Aleix Espargaró è comunque convinto: “Il nostro distacco dalla Ducati non è troppo grande. Penso di dover fare un po’ meglio in gara, ma la moto è molto buona. Dobbiamo solo dimostrare che non siamo lontani dalla Ducati“.

Un weekend MotoGP in salita

In tutta sincerità il veterano della MotoGP fa mea culpa e ha chiesto scusa alla sua squadra per l’opaco risultato. “Nei primi giri ero troppo dietro, alle spalle di Mir, Di Giannantonio, ero 16°, avevo un buon ritmo, recuperavo tante posizioni, alla fine sono arrivato a soli due secondi da Jorge. La verità è che avevo un passo molto veloce, ma ti condiziona molto partire indietro, ed è stata colpa mia“. Per molti giri è stato dietro al rookie Augusto Fernandez, a Le Mans in stato di grazia, “non c’era modo di sorpassarlo, andava molto veloce. Lì ho perso anche la possibilità di lottare davanti per il podio“.

Per qualche giorno staccherà la spina approfittando della pausa in campionato. Aleix è stato sempre uno dei più sinceri e senza peli sulla lingua, anche stavolta non è da meno. Si assume le proprie responsabilità da vero Capitano, ricorda la sua filosofia di vita e si dice stanco delle critiche. “Penso che sia giusto dire quello che pensi… Qui se ti lamenti, sei un piagnucolone tutto il giorno, e se critichi, stai criticando ogni giorno. Sembra tutto sbagliato“.

Foto: Instagram @aleixespargaro