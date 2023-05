Francesco Bagnaia conquista la pole position e beffa Marc Marquez a 58 millesimi. Grande la progressione di Luca Marini che, dopo aver centrato l’accesso al Q2, conquista la prima fila. “Con questo telaio sembra che abbiamo fatto un piccolo step, cerco di fare del mio meglio per migliorare il progetto“, ha commentato Marc nel parco chiuso. Il fuoriclasse della Honda detta subito legge nonostante l’assenza di un mese e mezzo.

Le Qualifiche in tempo reale

11:31 – 1’30″705 per Pecco Bagnaia che firma la pole position. Marc Marquez 2°, in prima fila Luca Marini a 137 millesimi dal compagno di Academy. In seconda fila Miller, Martin e Vinales. Scatteranno dalla terza fila Bezzecchi, A. Marquez e Zarco.

11:30 – Marc Marquez in pole con il tempo di 1’30″7, Jack Miller e Jorge Martin in prima fila.

11:28 – Rientra in pista Vinales, brutta caduta alla curva 1 di Aleix Espargaro.

11:26 – La top-5 provvisoria: Vinales, Marquez, Martin, Miller, Bagnaia. Problemi tecnici per l’Aprilia RS-GP di Maverick.

11:23 – Vinales abbassa ulteriormente il suo crono in 1’31″120 seguito da Martin, Miller e Bagnaia. 8° MarcoBezzecchi con un distacco di mezzo secondo.

11:20 – Vinales primo in 1’31″2, ma i tempi sono destinati a scendere.

11:16 – Piloti in pista per il Q2 che decreterà il poleman e la parte alta della griglia di partenza.

11:14 – Delusione per il beniamino di casa Fabio Quartararo, costretto ancora una volta a partire dalle retrovie.

11:06 – Luca Marini si piazza davanti in 1’31″268 davanti al rookie Augusto Fernandez. Fabio Quartararo scatterà dalla quinta fila insieme a Taka Nakagami e Fabio Di Giannantonio. In sesta fila Joan Mir, Franco Morbidelli e Alex Rins. 19° Danilo Petrucci.

11:03 -Augusto Fernandez al comando in 1’31″3!

11:02 – La classifica provvisoria del Q1, a due minuti dalla fine, vede Quartararo e Marini, seguono Di Giannantonio, Mir, Morbidelli e Fernandez.

10:57 – Fabio Quartararo provvisoriamente davanti in 1’31″8 seguito da Luca Marini a quattro decimi.

10:54 – Cielo coperto e temperature dell’asfalto intorno ai 20°C.

10:51 – Moto in pista per il primo turno di qualifiche del GP di Francia 2023.

L’ultima sessione di prove MotoGP

10:49 – Turno di qualifiche decisivo per Luca Marini che intende proseguire la sua buona scia di risultati. “La posizione complica davvero le cose, sarà difficile dover passare per la Q1 e si prospetta un weekend in salita per noi“.

10:45 – Fabio Quartararo continua ad accusare problemi con la sua Yamaha M1. “Il problema è che non c’è una spiegazione. Non so cosa dire, non ho feeling con la moto. È super aggressiva e non accelera come al solito“.

10:40 – Vinales balza al comando in 1’31″8 davanti a Bagnaia distaccato di 293 millesimi.

10:35 – Nella terza sessione di prove Maverick Vinales è al comando in 1’32″2 davanti a Jack Miller, Pecco Bagnaia e Marc Marquez raccolti in meno di due decimi.

10:30 – Le qualifiche MotoGP del GP di Francia prenderanno il via alle 10:50. La Sprint Race è in programma alle 15:00-

Il riepilogo del venerdì di Le Mans

Jack Miller stupisce ancora, anche a Le Mans, piazzando il miglior crono nella classifica combinata del venerdì. L’australiano della KTM è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’41”, seguito da Aleix Espargaro che conferma di essere veloce sul giro secco e va alla ricerca del primo podio in questa stagione MotoGP. Bene anche Marco Bezzecchi che piazza il terzo tempo e il suo nome inizia ad essere al centro delle voci di mercato: il romagnolo del team VR46 potrebbe guadagnarsi un posto in Pramac per il 2024. Per Ducati è l’unico modo per blindare il suo astro nascente che sembra poter seguire le orme di Francesco Bagnaia.

Entrano direttamente nel Q2 anche Johann Zarco e Jorge Martin con le Desmosedici GP23, l’Aprilia di Maverick Vinales, la KTM di Brad Binder, le Ducati di Francesco Bagnaia e Alex Marquez. Dentro la top-10 anche Marc Marquez, autore di due cadute nel venerdì di Le Mans e subito affermatosi come il pilota Honda più veloce. Il fuoriclasse di Cervera ha intrapreso il lavoro con il nuovo telaio Kalex che sembra dare buoni riscontri in queste prime fasi di collaudo generale.

Continua il momento negativo delle Yamaha, con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli rispettivamente 12° e 17° nelle prove del venerdì. Passerà per il Q1 anche la Ducati di Luca Marini, che ha mancato l’ingresso diretto alla seconda manche di qualifiche per tre millesimi. Discreta la comparsa di Danilo Petrucci che sostituisce Enea Bastianini sulla GP23 del team Ducati factory. Il pilota umbro accusa un gap di 2″ dalla vetta e si lascia alle spalle solo i due collaudatori Lorenzo Savadori e Jonas Folger.

Foto: MotoGP.com