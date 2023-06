MotoGP, Marc Marquez batticuore: “È un momento fantastico”

Un anno fa Marc Marquez affrontava il Gran Premio d’Italia con la mente già rivolta agli Usa, dove sarebbe volato due giorni dopo per l’ultimo intervento al braccio. Stavolta il pluricampione della MotoGP arriva in uno stato fisico e mentale diverso: la forma è al top e anche a livello psicologico sta vivendo uno dei migliori momenti della sua vita dopo il fidanzamento con Gemma Pinto. L’unica incognita resta la Honda e il suo futuro.

Il futuro di Marc Marquez

Nei giorni scorsi si sono intensificate le voci su un suo possibile approdo in Ducati nella stagione 2025. L’ipotesi è stata subito respinta dai vertici dell’azienda di Borgo Panigale, ma non dal fuoriclasse di Cervera. Honda resta il piano A, ma tutto dipenderà dai risultati in questo campionato e dall’evoluzione tecnica della RC-V. A Le Mans era in lotta per il podio, nonostante i vari problemi, ma una caduta ha incenerito le speranze. Inoltre prima di pensare al futuro ci sono ancora tempo e tante gare. “Credo ancora in Honda, siamo in un momento difficile e dobbiamo lottare per raggiungere il livello dei nostri avversari“, ha ammesso Marc Marquez alla vigilia del round al Mugello. “Al momento siamo nel 2023, il prossimo anno prenderemo in considerazione il 2024, abbiamo molto tempo. Quindi portiamo pazienza“.

Il presente del campione

Sorridente e con la voglia di tornare in sella alla sua Honda, così si è presentato il fenomeno della Honda i Toscana, teatro del sesto appuntamento MotoGP. Nelle ultime tre settimane il #93 ha colto l’occasione per riposarsi, ricaricare le batterie, girare molto in moto. Subito dopo la tappa di Le Mans è volato in Marocco per festeggiare il compleanno della sua dolce metà Gemma Pinto. “Ad essere onesti, sono in un momento molto bello della mia vita personale. Mi sto divertendo molto, sono felice e questa è la cosa importante. Per essere veloce e fare bene nella vita professionale, devi essere felice e stabile anche nella tua vita privata, quindi sono molto felice“.

Gli infortuni e la Honda

Il catalano ha condiviso diverse foto e video sui suoi social network, sia con la fidanzata che in moto. Dalle corse al Motorland di Aragon sulla sua CBR 600 RR alle sessioni di dirt track e motocross. “Riposare mi ha fatto bene, mi sono allenato in moto e ho ripreso il ritmo“, ha proseguito Marc Marquez. “Non importa quanta esperienza hai, quando stai lì tanto fermo non riesci a prendere il ritmo, vediamo se qui al Mugello prendiamo un buon slancio e partiamo con il piede giusto“.

L’infortunio all’omero e al pollice sono ormai un ricordo, l’unico tarlo resta lo stato di forma della sua moto. “Abbiamo la stessa moto di Le Mans. Sono passate tre settimane, ma non c’è stato il tempo per apportare alcune delle modifiche che avevamo richiesto“. Per le modifiche dovrà attendere dopo la pausa estiva, per le speranze iridate saranno decisive le prossime tre gare: “Allora sapremo se ci sarà una sentenza o ancora qualche possibilità“.

