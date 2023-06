La Moto3 comincia a prendere le misure dell’Autodromo del Mugello, con tre italiani in particolare in evidenza in top 14. Riccardo Rossi è il migliore, Romano Fenati e Stefano Nepa però dicono la loro nelle posizioni “giuste”, anche se mancano ancora due turni per determinare la Q2. Ma è importante cominciare col piede giusto, cosa che vuole fare anche il capoclassifica di queste Prove 1. Deniz Oncu infatti, nonostante le aspettative, non ha brillato finora e l’amico Toprak Razgatlioglu l’ha “pizzicato” per questo… Al Mugello il cambio di rotta? Questo si vedrà, intanto ecco com’è andata la prima sessione.

Stefano Nepa, casco speciale contro il ‘malocchio’ per il GP Mugello

Wild card, ritorno, sostituti

Il primo ad entrare in azione stamattina è proprio un partecipante d’eccezione. Solo ieri sera Vicente Perez, attuale leader del CIV Moto3 con ben 27 punti di margine sul secondo classificato, è stato confermato con BOE Motorsports per questo Gran Premio al Mugello. David Munoz ci ha provato fino all’ultimo ma ha dovuto desistere, ecco quindi un’altra occasione mondiale per il pilota valenciano. A referto poi una wild card molto interessante, ovvero il pilota JuniorGP Luca Lunetta, elettrizzato per questo appuntamento proprio in casa, come ci ha raccontato nella nostra intervista. Altra opportunità mondiale infine per Andrea Migno, schierato di nuovo da CIP al posto di Lorenzo Fellon, ancora convalescente dopo l’importante operazione alla spalla.

Moto3 Mugello, Prove 1

Quali sono le aspettative per i nostri al Mugello? Non proprio delle migliori, la classifica parla chiaro. Tranne Nepa, quasi sempre a punti nonostante le difficoltà fisiche, e tolto Filippo Farioli al debutto, non ci sono stati acuti in questo inizio di campionato 2023. L’unico tricolore in evidenza al momento è il team Angeluss MTA guidato da Alessandro Tonucci, con Ivan Ortola ed il citato Nepa. Il Mugello sarà l’occasione per iniziare a vedere qualche guizzo interessante? È quello che ci si augura, anche perché gli avversari non aspettano, a cominciare dal leader iridato Daniel Holgado. Guardando alla prima sessione sul mitico tracciato toscano, segnaliamo un paio di piccoli problemi tecnici per Romano Fenati ed Ortola, ripartiti poco dopo. Alla bandiera a scacchi si aggiunge Perez, costretto a parcheggiare la sua moto a bordo pista ed a tornare al box a piedi.

La classifica

Foto: SIC58 Squadra Corse