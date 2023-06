Moto3, Stefano Nepa: “Se tutto va bene, gas e basta!”

Come sta Stefano Nepa alla vigilia del Gran Premio d’Italia? Sicuramente meglio degli ultimi due GP, ma sarà il cronometro a dire effettivamente qual è il suo stato di forma. Certo ci ha “abituato bene”, non dimentichiamo che l’infortunio dell’anno scorso in Malesia è tutt’altro che superato. Due settimane fa il pilota Angeluss MTA s’è tolto la vite applicata alla caviglia sinistra dopo il botto ad Austin, un intervento che non dovrebbe condizionarlo troppo. Come tutti i piloti italiani, anche Nepa è carichissimo per la tappa Moto3 al Mugello.

Stefano Nepa, il punto

L’ultimo intervento ha avuto luogo il 22 maggio, come detto la rimozione della vite per l’ultimo guaio alla caviglia. Adesso come procede? “Tutto a posto, ho ricominciato a fare tutto” ha raccontato Stefano Nepa a Corsedimoto. Pur con un appunto: “Scoprirò domani la mia situazione, quindi come sta la gamba e com’è migliorata dopo aver spinto un po’ di più in queste settimane.” Nepa fa anche il punto sull’ultimo periodo prima della ripartenza: “Giorni buoni in cui riuscivo a camminare e fare tutto, altri invece meno. La riabilitazione continua tutti i giorni, è normale quindi aver stressato un po’ di più e quindi non riuscire a fare come il giorno prima. Aspetto sempre il ritorno in moto prima di dire a che punto sono, la prova è sempre in sella.”

Il casco speciale

Una sorta di formula magica per scacciare il malocchio. Possiamo definire così il casco che ha preparato Stefano Nepa per il primo appuntamento di casa di questa stagione 2023. In collaborazione col brand italiano Nolan, il casco X-803 si ispira proprio agli ultimi mesi complessi a causa dei noti infortuni. Troviamo un’immagine tra il naif e il fantasy, in perfetto stile Dungeons & Dragons, che sintetizza in modo ironico e sarcastico proprio questo periodo. Nepa ha pensato all’idea ed ai soggetti, la direzione artistica e la realizzazione sono state affidate a Nicolas Casadei (CSD Racing Design), per un risultato unico e creativo.

Nella zona posteriore la caricatura dello stesso Stefano Nepa in versione “Mago di sé stesso” che prepara la pozione magica per scacciare il malocchio. In alto ecco “l’Amuleto del Mugello”, oggetto a forma di pietra incastonata in un ferro di cavallo, capace di propiziare fortuna e successo. Nella zona frontale del mento ecco l’incantesimo, un antico proverbio abruzzese: “Scin ca scin, ma ca scin ‘n tutt no!” un modo di dire molto diffuso e difficile da tradurre, ma che si può riassumere come “Va bene tutto, ma adesso basta!” Un messaggio ironico e leggero, un modo per dire che a volte le competizioni possono essere affrontate con più spensieratezza.

“Dare gas e basta!”

Come arriva al Mugello, meglio detto in che condizione? “Sicuramente sto meglio delle ultime due gare, ma vedremo domani. Si capirà anche dai tempi, se sto davanti vuol dire che s’è ripresa bene!” ha scherzato Nepa. Il pilota MTA invita comunque alla prudenza: “Rimaniamo calmi, ho fatto un intervento due settimane fa. Ma se tutto va bene bisogna dare gas e basta!” Ricordiamo che Stefano Nepa, pur non perfettamente in forma dallo scorso ottobre, rimane sempre il migliore tra i nostri portacolori presenti in Moto3. È 11° in classifica generale dopo i problemi ad Austin, prima si teneva saldamente nei 5. Ed al Mugello? Come detto, è un appuntamento decisamente sentito per tutti gli italiani, incluso quindi Stefano Nepa. Quel che è certo al momento è che darà il massimo per essere protagonista.

Foto: Ufficio Stampa Stefano Nepa