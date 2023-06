Andrea Iannone, il grande ritorno nel 2024? “Sarebbe una favola”

Andrea Iannone tornerà a competere? Da dove potrebbe ripartire? Ricordiamo che la sanzione del pilota di Vasto finirà il prossimo dicembre, quindi si può pensare al grande ritorno. Questo sul piano delle ipotesi, in concreto bisogna capire se è fattibile e dove potrebbe farlo… La presenza di Iannone nel round Superbike di Misano non è passata inosservata, forse è quello il terreno fertile per riprendere le redini di una carriera interrotta a fine 2019. I piloti MotoGP cosa ne pensano? Alla vigilia delle prime libere al Mugello c’è stata l’occasione per alcuni commenti in proposito.

Iannone-Superbike, perché no?

Sono passati quasi quattro anni dalla sua ultima gara mondiale: l’ultima gara valida è il GP Australia 2019, l’ultima gara disputata è Valencia 2019, poi cambiata in squalifica come il GP Malesia. Un bel periodo di tempo in un modo dei motori che procede ad una velocità sempre più alta. Non solo il Motomondiale, anche il WorldSBK avanza a passi da gigante, già un solo anno è in grado di fare la differenza. Quello che però si sottolinea è che Iannone rimane dotato di grande talento, cosa che non si perde per strada. Ma come si troverebbe in un “nuovo” mondo che ha lasciato da tempo? È certo un argomento interessante. Andrea Iannone era veloce, l’ha dimostrato ampiamente, anche se in MotoGP non era ancora arrivato il guizzo vero e proprio per renderlo competitivo con costanza. Aggiungiamo che Iannone è classe 1989, all’inizio dell’anno prossimo avrà 34 anni (li compie ad agosto): età che sembra molto “matura” per la MotoGP, ma certo non per la Superbike. Basta guardare al campione in carica: Alvaro Bautista infatti compirà 39 anni il prossimo novembre!

“Il talento non si perde”

Al Mugello l’argomento è stato oggetto di alcuni commenti, in primis da Francesco Bagnaia, che proprio lo scorso weekend era a Misano per seguire la tappa Superbike. “Non sarà facile dopo 4 anni, sarebbe però una bella favola!” ha dichiarato il campione MotoGP in carica. Maverick Vinales, anche lui interrogato sull’argomento, ha aggiunto che “Il talento non si perde. Certo fai fatica a riprendere la velocità, ma per me sarebbe di nuovo veloce.” Non manca anche il commento di Marc Marquez, protagonista di tante battaglie da cardiopalma con Iannone, soprattutto nel periodo Moto2. “È veloce e mi auguro che torni a competere.” Anche se non crede che la MotoGP sia la classe adatta. “Forse non è il posto giusto dopo 4 anni” ipotizza il pilota HRC. “Dovrà fare un passo alla volta, forse in un’altra categoria o in un altro campionato.” Chissà se e dove tornerà, ma una cosa è certa: il ritorno di Iannone sarebbe davvero interessante da osservare, potrebbe decisamente sorprendere ed in positivo.

Foto: worldsbk.com