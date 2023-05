I ragazzi indicati come i protagonisti della Moto3 2023 si sono già fatti notare in questi primi GP dell’anno. Meglio detto, quasi tutti: Deniz Oncu infatti è l’unico dei “favoriti” che ancora non è riuscito a graffiare sul serio. Lo dimostra la mesta decima posizione nella generale, appena davanti a Stefano Nepa e preceduto pure dagli esordienti David Alonso (già a podio) e José Antonio Rueda. Ci pensa l’amico Toprak Sofuoglu a “pizzicarlo”, ricordandogli che tutti i pupilli di Kenan Sofuoglu sono già saliti sul gradino più altro del podio ed invitandolo a raggiungerli presto.

Deniz Oncu sottotono

Il 19enne di Alanya arriva da un 2022 ad alti livelli. L’unico pilota Moto3 a finire tutte le gare (l’unico zero è per un piazzamento fuori dai punti), 16 top ten in 20 GP, con tre podi e tre pole ad impreziosire la 5^ posizione iridata. La sua stagione migliore di sempre, convincendo così Aki Ajo, che lo segue da tempo, a farlo passare da Tech3 alla sua struttura. Sono passati appena cinque GP, ma non è assurdo dire che da Oncu sicuramente ci si aspettava almeno un podio, se non più di uno. Certo ha finito tutte le gare (l’unico zero è per un 24° posto), ma al massimo con due sesti posti al traguardo e sempre con divari importanti dalla top 3. Siamo appena all’inizio della stagione e non ha senso fare calcoli mondiali, ma ci sono già alcuni piloti che stanno mostrando un passo sempre più impressionante. Ora è arrivato anche Sasaki dopo qualche errore di troppo, tra gli attesi protagonisti manca solo Oncu.

“Lo stiamo aspettando”

Suo manager e mentore è Kenan Sofuoglu, che sotto la sua ala ha pure Toprak Sofuoglu, il nipote Bahattin e Can Oncu. Insomma, un quartetto notevole di ragazzi veloci e che si sono già fatti notare a livello mondiale. Ma con un appunto da fare e ci pensa proprio l’iridato SBK 2021. “Deniz Oncu è forte, lo stiamo aspettando” ha infatti dichiarato a Speedweek. “Tutti i piloti turchi hanno vinto, tranne lui.” L’ovvio riferimento è ai recenti primi trionfi Supersport firmati da Can Oncu (storico vincitore Moto3) e Bahattin Sofuoglu. Riuscirà il pilota #53 a sbloccarsi presto? È quello che si augura anche Aki Ajo. “Ad essere onesto, ci aspettavamo di prendere qualche punto in più” aveva detto dopo il GP di Francia. Ci si attende il passo avanti da Deniz Oncu, vedremo se arriverà dopo questa piccola pausa.

Foto: Valter Magatti