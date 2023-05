Ryde soffia la Superpole ad Haslam nel British Superbike

La Superpole vecchio stile ha sempre il suo fascino. Un giro lanciato dall’elevata carica di adrenalina, riservando uno show per palati fini di motociclismo. Il British Superbike, che pone nel consenso del pubblico una delle ragioni del suo successo, l’ha riportata in auge questo fine settimana nel terzo appuntamento stagionale di scena a Donington Park. Un format che verrà ripreso quest’estate anche a Brands Hatch e Cadwell Park, scontato dirlo in grado di mantenere le promesse e prerogative di spettacolarità. Lo si è visto nel decisivo assalto alla pole con Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha) che ha beffato per soli 83 millesimi uno scatenato Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team). Entrambi di casa sui saliscendi dell’East Midlands, entrambi insieme a Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) scesi sotto il muro dell’1’28”.

CHE SUPERPOLE PER KYLE RYDE!

Quando Leon Haslam sembrava prossimo a festeggiare il ritorno in pole, ci ha pensato Kyle Ryde a togliergli questa soddisfazione. Ultimo ad effettuare il giro lanciato in virtù del miglior crono siglato nelle prove del venerdì, l’ex Campione britannico Supersport è riuscito, per un soffio, ad avere la meglio, risultando particolarmente efficace nei conclusivi ultimi due settori. Se ‘Pocket Rocket‘ ha lasciato qualcosina al tornantino Melbourne, l’alfiere OMG Racing Yamaha ha fatto la differenza, conquistando la personale seconda pole in carriera nel BSB dopo Oulton Park 2022.

TRE DIFFERENTI POLEMEN NEL BRITISH SUPERBIKE

Seguito ai box dal Campione in carica, amico nonché suo ex-compagno di squadra Bradley Ray, Kyle Ryde diventa così il terzo differente polemen in tre round dopo Tommy Bridewell (in quel di Silverstone) e Josh Brookes (primatista ad Oulton Park). Come detto il #77 ha avuto la meglio per 83 millesimi su di un ritrovato Haslam, 0″253 nei confronti di Jason O’Halloran, terzo a completare una prima fila dove spiccano due R1 ed una M 1000 RR.

IRWIN E LE DUCATI IN SECONDA FILA

Aprirà la seconda fila nella prima gara in programma questo pomeriggio alle 17:00 locali Tommy Bridewell, quarto a precedere i fratelli Irwin. Andrew ha compiuto un giro miracoloso con l’unica Honda RR-R di punta, mentre da capo-classifica Glenn, come TB46 su BeerMonster Ducati, ha staccato il sesto tempo. A sorpresa in terza fila figura Jack Kennedy, qualificatosi alla Superpole tramite il turno di qualifica dedicato in compagnia di Christian Iddon (9°) e Max Cook (15°). Non benissimo altresì la coppia FHO Racing BMW con Josh Brookes e Peter Hickman rispettivamente decimo e dodicesimo in griglia.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Donington Park GP, Classifica Omologato Superpole

1- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’27.320

2- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.083

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.253

4- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.353

5- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.613

6- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.657

7- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 0.707

8- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.846

9- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – 0.854

10- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.857

11- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.987

12- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.104

13- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.112

14- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.175

15- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.319

