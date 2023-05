British Superbike a Donington con il ritorno della Superpole

Per il terzo appuntamento stagionale questo fine settimana il British Superbike fa tappa sul tracciato Grand Prix di Donington Park, con un gradito ritorno. Come già comunicato dal promoter MSVR lo scorso mese di dicembre, quest’anno il BSB ha previsto, in tre distinti appuntamenti previsti dal calendario, l’adozione nel format di gara della Superpole vecchio stile. Proprio così: la Superpole dei tempi d’oro del Mondiale di categoria, con 1 giro lanciato riservato a 15 piloti!

IL BRITISH SUPERBIKE RIPORTA IN AUGE LA SUPERPOLE

Dopo l’esperimento riuscito dello scorso anno a Cadwell Park, MSVR ha deciso di riproporre la Superpole in tre occasioni per il British Superbike 2023. Dopo Donington Park, pioggia permettendo ci sarà il classico giro da tutto-o-niente anche a Brands Hatch (21-23 luglio) e proprio Cadwell Park (26-28 agosto).

IL FORMAT

Alla Superpole accederanno i migliori 12 piloti della classifica combinata delle odierne due sessioni di prove libere, più ulteriori 3 emersi dal turno di qualifiche dedicato dal tredicesimo in classifica in giù in programma domani alle 13:40 locali. Complessivamente saranno pertanto 15 i piloti che si sfideranno in un giro lanciato, riportando in auge un format tanto amato dagli appassionati.

I VERDETTI DELLE PRIME PROVE LIBERE

Ampiamente dentro i primi 12 piloti ammessi di diritto alla Superpole figura al momento Jason O’Halloran, con McAMS Yamaha in 1’27″997 autore nel corso delle FP1 del nuovo record della pista per il BSB, favorito dalla recente riasfaltatura del tracciato. L’australiano ha preceduto di soli 93 millesimi Kyle Ryde (OMG Racing Yamaha) e di 0″196 Josh Brookes (FHO Racing BMW) con Danny Kent quarto con la privatissima Honda gestita in propria. Fuori provvisoriamente dalla top-12 i Ducatisti Glenn Irwin e Christian Iddon, a braccetto sedicesimo e diciassettesimo. Da segnalare nel corso della sessione la brutta caduta alla Coppice di Liam Delves che ha comportato l’esposizione della bandiera rossa.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Donington Park GP, Classifica Prove Libere 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’27.997

2- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.093

3- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.196

4- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.394

5- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.488

6- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.503

7- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 0.703

8- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.753

9- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.943

10- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.983

11- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.104

12- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.196

13- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1.197

14- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.376

15- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.404

16- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.434

17- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.661

18- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.722

19- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.378

20- Davey Todd – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 2.438

21- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.465

22- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.487

23- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 2.539

24- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.627

25- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.381

26- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 5.247

27- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 5.999