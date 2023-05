MotoGP, il “pezzo mancante”: Aprilia dove sei?

Dopo 5 GP la MotoGP si concede una pausa prima del prossimo appuntamento. Si può fare quindi un piccolo bilancio di questo inizio di stagione. Salta all’occhio una particolare assenza nelle zone alte, quella del marchio Aprilia, che dopo un 2022 stellare non ha iniziato al meglio. Un solo podio in 10 gare effettive, tra Sprint e le cose della domenica, è davvero poco per un costruttore che aveva dichiarato chiaramente di mirare ben più in alto quest’anno. Non dimentichiamo che è anche la prima stagione senza concessioni: KTM aveva già “avvisato” in merito, da vedere quanto ne risentirà ancora la casa veneta.

Aprilia dove sei?

Scorrendo la classifica generale provvisoria, troviamo una top 6 con cinque Ducati ed una KTM nel mezzo, a spezzarne il dominio. Al settimo posto ecco la prima Aprilia, quella di Maverick Vinales, che fa ancora leva sui 20 punti conquistati nella gara lunga a Portimao, mal bilanciati però dagli ultimi due zeri sempre nelle gare lunghe (un guaio meccanico e l’incidente con Bagnaia). Riguardo Aleix Espargaro, dobbiamo andare oltre la top 10, precisamente in 11^ posizione. Il miglior risultato finora è il 4° posto nella Sprint di Austin, a referto anche due pole position, ma ci sono anche tre zeri, due nelle corse brevi ed uno in gara lunga. In RNF Aprilia purtroppo la fortuna non è stata dalla parte soprattutto di Miguel Oliveira. Il potenziale da podio c’era già, ma possiamo solo ipotizzarlo, visto che è incappato in ben due infortuni. Raul Fernandez invece sta facendo fatica, ma in ultimo ecco un grosso problema di sindrome compartimentale a rallentarlo.

Serve il cambio di rotta

Ducati non aspetta, KTM è in crescita, Marc Marquez sta tornando ai suoi livelli. Come detto, in casa Aprilia invece non c’è stato ancora il guizzo importante che tutti si aspettavano. Il 2022 è stato un grande anno per la casa di Noale, con Aleix Espargaro a lungo stabile nel podio iridato e con Maverick Vinales in forte crescita. Un’onda emotiva che si è già arrestata, quanto starà pesando la questione delle concessioni ormai cancellate? Quel che abbiamo visto finora è che non sono arrivati ancora risultati di rilievo, ad eccezione del podio di Portimao. “La Aprilia RS-GP continua a essere veloce su tutte le piste” ha però rimarcato l’esperto pilota numero #41. Il prossimo appuntamento è al Mugello, sentita tappa di casa per un marchio tricolore. Sarà il momento della scossa?

Foto: motogp.com