MotoGP 2023: un premio speciale per il miglior poleman

Anche al termine di questa stagione MotoGP, BMW regalerà un suo veicolo top di gamma al pilota che ottiene i migliori risultati durante le qualifiche. Il BMW M Award va avanti da oltre due decadi ed è stato realizzato in collaborazione con la divisione sportiva del marchio tedesco. L’anno scorso a vincere fu Francesco Bagnaia, campione del mondo della Ducati, che a Valencia ha ricevuto una M3 Competition Touring xDrive. Marc Marquez può vantare sette vittorie consecutive in questa speciale classifica (2013-2019) e altrettante BMW nel suo garage.

Il premio per il miglior poleman MotoGP ’23

Per il 2023 BMW assegnerà al miglior poleman la nuova XM Label Red, la versione più estrema della BMW XM, primo modello della divisione M dai tempi della leggendaria M1. Una vettura sportiva dal look a dir poco impressionante e grintoso, con una carrozzeria nera opaca e dettagli di colore rosso vivo a contrasto. Sul frontale spicca una grande griglia in formato doppio, monta cerchi speciali da 21 pollici, fari laser, uno spoiler posteriore. Questi sono soltanto alcuni degli elementi che la contraddistinguono dagli altri modelli di serie dell’Elica.

Ma ciò che rende davvero unica la BMW XM Label Red è il suo propulsore ibrido plug-in, che combina un motore V8 biturbo da 4,4 litri con un propulsore elettrico integrato. E’ abbinato ad un cambio a otto rapporti. Il risultato è una potenza massima di 748 CV e una coppia di 1.000 Nm, cifre che ne fanno il modello più potente nella storia di BMW M. Può scattare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi e raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Il marchio tedesco non ha pensato solo alla potenza e alle prestazioni: la XM Label Red è in grado di percorrere fino a 83 chilometri in modalità 100% elettrica grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 24 kWh.

Anche gli interni della BMW XM Label Red sono ricchi di dettagli esclusivi e di alta qualità, come i sedili sportivi M con rivestimento in pelle Merino in rosso e nero. Il volante M con leve del cambio, la scritta rossa “XM” sotto il display multimediale o la targa sul cruscotto che indica che si tratta di un’edizione limitata di sole 500 unità. Ben nutrita la dotazione tecnologica, con l’ultima generazione del sistema multimediale iDrive, schermo touchscreen curvo da 12,3 pollici. Diverse modalità di guida che adattano il comportamento dell’auto alle preferenze dell’autista e al tipo di strada. La BMW XM Label Red può essere ordinata dal 24 maggio ad un prezzo non ancora confermato ma sicuramente superiore ai 200.000 euro. In regalo al miglior poleman di questa stagione MotoGP.