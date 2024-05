Maggio sarà un mese decisivo per definire il mercato piloti della classe MotoGP. Nessun costruttore sarà esente da cambiamenti, qualcuno rischia di restare fuori dai giochi, altri potrebbero restare con il cerino in mano. In attesa dei prossimi Gran Premi di Le Mans, Catalunya e Mugello, dietro le quinte brulicano manager e rappresentati dei team per cercare di mettere nero su bianco quanto prima. Anche Ducati campione del mondo dovrà prendere una decisione molto difficile per il team ufficiale.

Ducati divisa tra Martin, Marquez e… Pramac

La Casa di Borgo Panigale deve scegliere il pilota da affiancare a Pecco Bagnaia per il biennio MotoGP 2025-2026. Jorge Martin sarebbe la soluzione più logica, anche se Marc Marquez intriga molto, sia per i risultati che per gli sponsor. Dopo poche gare l’otto volte iridato ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti nonostante l’età: con una Desmosedici ufficiale farebbe faville. Una soluzione potrebbe essere quella di promuoverlo in Pramac con una moto factory e un gruppo tecnico di altissimo livello, ma il team di Paolo Campinoti ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Il proprietario si dibatte tra l’opzione che lo lega per altri due anni alla Ducati e il nuovo corso Yamaha. In ogni caso sulla Rossa emiliana dal prossimo anno ci sarà il preannunciato Fermin Aldeguer, ancora incerto tra Pramac e VR46.

In attesa di capire cosa farà Pramac, la squadra di Valentino Rossi si ritroverebbe Aldeguer e a quel punto dovranno svincolare per forza uno tra Bezzecchi e Di Giannantonio. Gresini è pronta a riconfermare Alex Marquez e aspetteranno le decisioni di Ducati per nominare il secondo pilota. Marc Marquez andrà certamente via, ma per adesso la formazione di Nadia Gresini si gode il magico momento.

Aprilia attende il Capitano Aleix

Aprilia attende la decisione di Aleix Espargaro, prima del Gran Premio del Mugello. Il veterano della classe MotoGP dovrà comunicare se proseguire per un altro anno o se passerà nei panni del collaudatore. Nel secondo caso Massimo Rivola virerà su Enea Bastianini o Marco Bezzecchi, anche se fa gola Jorge Martin. Lo spagnolo potrebbe approdare nel team factory Aprilia qualora Ducati dovesse chiudergli le porte del box ufficiale. Sarà una bella sfida anche tra manager, tra Albert Valera (rappresentate di Martin) e Carlo Pernat (manager di Bastianini).

Davide Brivio vuole rivoltare il team satellite Trackhouse a distanza di un anno dal suo ingresso. Da un lato sonda la possibilità di ricongiungersi con Alex Rins o Joan Mir (quest’ultimo ormai fuori dal progetto Honda), avendoli conosciuti ai tempi d’oro della Suzuki. L’altra opzione porta il nome di Joe Roberts, che tanto piace ai proprietari a stelle e strisce.

KTM punta su Acosta

KTM è pronta a promuovere Pedro Acosta nel team ufficiale, nell’attesa di capire dove sarà diretto Jack Miller. L’australiano è diviso tra il team satellite e la Honda, dove andrebbe ad affiancare Luca Marini. A questo punto Augusto Fernandez resterebbe fuori dalla MotoGP e ritornerebbe in Moto2. Brad Binder è per adesso intoccabile, anche se il grande sogno Marquez-Acosta fa gola a molti, compreso il colosso delle bibite Red Bull.

Nei box Honda e Yamaha

Honda ripartirà da due nomi inamovibili: Luca Marini e Johann Zarco. Come detto in precedenza, al posto di Joan Mir potrebbe arrivare Jack Miller. Tempo scaduto anche per Taka Nakagami e il team LCR di Lucio Cecchinello. Potrebbe finalmente essere la volta buona per Ogura. Yamaha sta cercando di chiudere l’accordo con Paolo Campinoti e il team Pramac. A quel punto ci sarebbero almeno tre moto ufficiali disponibili per la prossima stagione MotoGP e Andrea Iannone sarebbe un’ipotesi assai suggestiva. Nel caso dovesse sfumare l’accordo con Pramac, il successore di Lin Jarvis dovrebbe valutare l’ipotesi di convincere Gresini per il futuro, visto che il contratto di fornitura con Ducati scade alla fine del 2025.

Foto Michelin Motorsport