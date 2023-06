È appena approdato in Moto2 e nell’Europeo di categoria, ma Carlos Tatay sta già attirando l’attenzione su di sé. Anzi, l’ex Mondiale Moto3 poteva già tornare nel Campionato del Mondo, cambiando ovviamente categoria, ma lo stesso #99 ha detto di no. In tanti però lo indicavano prossimo al salto dopo il divorzio tra Lorenzo Dalla Porta e Mandalika SAG Team, sua squadra nell’Europeo Moto2, prima che la struttura richiamasse Taiga Hada. Lo stesso Tatay, che ieri ha pure piazzato la sua prima pole in campionato, ha voluto spiegare i motivi della sua scelta.

Tatay spiega il no

Lo spagnolo classe 2003 ha pubblicato un video sui suoi canali social. L’associazione mondiale non gli è sfuggita, anzi conferma proprio che l’offerta c’è stata davvero. “Faccio questo comunicato per spiegarvi che la squadra mi ha dato l’occasione di passare nel Mondiale” ha raccontato Carlos Tatay. “Senza dubbio è uno dei miei obiettivi, ma credo al momento di non essere preparato.” L’alfiere SAG Team sottolinea così la sua decisione. “Ho disputato solo tre gare con la Moto2 nel JuniorGP, ma siamo progredendo continuamente. Questo passo indietro l’ho fatto per riprendere slancio e credo di non averne ancora a sufficienza. Devo migliorare in molti aspetti, ho realizzato appena 1200 km con la Moto2: credo sia giusto andare con calma e continuare a lavorare.” L’attenzione al momento è tutta per l’Europeo Moto2, dove vuole emergere, prima di pensare ancora più in grande. “Ho ringraziato tantissimo la squadra per l’opportunità” ha aggiunto Tatay. “Ma è il momento di aspettare ed andare con calma. Vedremo l’anno prossimo!” Per finire, il pensiero va ai compagni di team: “Faccio un in bocca al lupo a Bo Bendsneyder e Taiga Hada!”

Che esordio!

Ricordiamo, non ha vissuto anni facili in Moto3. Considerato un’altra giovane promessa uscita dalla “cantera” spagnola, Carlos Tatay non è mai riuscito ad emergere davvero a livello mondiale. Ecco infine la decisione di cambiare totalmente strada: arriva la firma con Mandalika SAG Team per disputare l’Europeo Moto2. E sembra che la nuova rotta gli stia facendo molto bene: nei primi due round ha già ottenuto due podi in tre gare, risultati che gli valgono il 3° posto nella generale dietro a Senna Agius e Mattia Rato. A Jerez però Carlos Tatay s’è appena preso la sua prima pole position ed in condizioni decisamente non semplici, soprattutto a causa del vento. Teniamolo d’occhio, il colpaccio sembra già molto vicino.

Foto: fimjuniorgp.com