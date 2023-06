Sono arrivate brutte notizie da Jerez per uno dei nostri ragazzi JuniorGP. Nicola Carraro, una vittoria a referto ed attualmente 4° nella generale, è fuori causa per la frattura della clavicola sinistra nel corso delle qualifiche disputate sul tracciato intitolato ad Angel Nieto. Truppa Moto3 tricolore che perde quindi uno dei suoi migliori piloti finora, la prossima settimana si avrà un’idea più chiara sui prossimi passi da seguire e quindi sui tempi di recupero. Ma certo la situazione si complica per Carraro, visto il ritmo indiavolato in campionato…

Ahia Carraro, che peccato

“Sono caduto per colpa del vento” ha ammesso Nicola Carraro a Corsedimoto. Il dispiacere è anche per la sua squadra, per il lavoro fatto insieme prima dell’incidente. “Siamo sempre stati davanti in tutti i turni” ha sottolineato il pilota numero #10 del Aspar Team. “Oggi però in qualifica, appunto per colpa del vento, sono caduto alla curva 11 in quinta piena, appena ho chiuso il gas mi si è chiusa giù.” Il responso medico purtroppo parla della frattura della clavicola sinistra. E adesso che si fa? “Lunedì avrò una visita e vedrò se operarmi o meno, penso mercoledì o giovedì. Proverò a tornare per Portimao!”

Le qualifiche a Jerez

Carraro sarebbe partito domani dall’11^ casella, secondo migliore italiano nella categoria JuniorGP. Elia Bartolini è stato il migliore in P5, guizzo di Xabi Zurutuza (pilota MTA) in seconda piazza dietro all’attuale dominatore Angel Piqueras. In ETC la pole position è di Maximo Quiles su Brian Uriarte, ma c’è il campione in carica Guido Pini pronto in agguato in 3^ posizione. In Moto2 prima super pole dell’esordiente Carlos Tatay su Yeray Ruiz, ma per l’Italia c’è soprattutto Niccolò Antonelli, pronto a dire la sua dalla 3^ casella in griglia. E Senna Agius? Nessun tris di pole per lui, anzi domani scatterà dalla seconda fila. In Stock infine il nome è sempre quello: pole position di Daniel Munoz e con un margine di ben quattro decimi su Eric Fernandez.

ETC, JuniorGP, Moto2, Stock: tutti i risultati

Foto: Aspar Team