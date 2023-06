Superbike, Andrea Iannone: “Sono qui in giro perchè voglio tornare”

Nel paddock della Superbike a Misano era presente anche Andrea Iannone, negli ultimi mesi balzato alle cronache rosa per il suo rapporto amoroso con Elodie. L’ex pilota MotoGP sconterà la sua squalifica per doping a dicembre e potrà finalmente ritornare in pista, probabilmente nel WorldSBK, dove sta tessendo dialoghi serrati con i marchi italiani. Nella giornata di sabato è stato avvistato nel box Ducati a parlare con Davide Tardozzi…

‘The Maniac’ a Misano

Aprilia è sempre stata vicina ad Andrea Iannone, anche se un ritorno in MotoGP sembra poco probabile. Troppo tempo è trascorso dall’ultima gara, il GP d’Australia 2019, e i quasi 34 anni di età iniziano ad essere un fardello per la classe regina di oggi. Da tempo le ambizioni del pilota abruzzese sono rivolte alle derivate di serie e va alla ricerca di un team disposto a scommettere su di lui. Non è certo un caso la sua presenza a Misano… “Sono venuto a salutare un po’ di amici, ogni tanto bisogna vederli. C’è una bella atmosfera, un bel paddock, negli ultimi anni è cresciuto e sono felice di quello che si respira qui“.

Andrea Iannone lavora sul futuro

Ai microfoni di Sky Sport Andrea Iannone non si nasconde. Sin dalle settimane successive alla squalifica ha dichiarato senza timori che avrebbe atteso i quattro anni per ritornare nelle competizioni mondiali. Adesso il conto alla rovescia è iniziato, la tanto attesa fine del 2023 sta per arrivare. “Stiamo pensando al futuro e ho sempre pensato a quello che potrebbe venire dopo. Se sono ancora qua è perché voglio tornare. Speriamo di potervi dire qualcosa di bello prossimamente… Avere i pass per un concerto di Elodie è sicuramente più facile“, ha scherzato ‘The Maniac’.

Una nuova vita con Elodie

Con Elodie ha ritrovato serenità nella vita privata, ma Andrea Iannone sottolinea di non essersi mai abbattuto nonostante questi anni difficili che sono arrivati come un fulmine a ciel’ sereno nella sua carriera. “Sono sempre stato molto sereno. Da subito ho sempre pensato al futuro. Quando sei pulito dormi bene, sei a posto con te stesso e questo nella mia vita è stata sempre una cosa fondamentale. Se ho trascorso questi anni con leggerezza è perché sono sereno, la mia forza è quella. Se hai tanti amici, la gente ti vuole bene… questa è la cosa che ti dà la forza di andare avanti con il sorriso“.