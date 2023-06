Alvaro Bautista è stato di gran lunga il più veloce anche nei quindici minuti di warm up del quinto atto del Mondiale Superbike a Misano. Precede l’altra Panigale V4 R di Michael Rinaldi e la Yamaha di Toprak Razgatlioglu. La sessione è stata interessante per molti aspetti, ecco quali sono.

La prima volta con le gomme soft e ultra soft

Il fuoriclasse spagnolo vincitore di gara 1 e ampiamente leader del campionato ha utIlizzato la sessione per testare la configurazione di gomme che userà nella Superpole Race, in programma stamane alle 11:00. Per la distanza di dieci giri, tutto lo schieramento utilizzerà la novità SCQ posteriore, introdotta da questo round. E’ una copertura ultra soffice che garantisce lo stesso super grip della precedente versione, ma una durata maggiore. Ma la vera novità riguarda la scelta anteriore: Bautista monterà la nuova SC0, cioè la soluzione più morbida che Pirelli abbia mai costruito per il davanti. Questa tipologia era stata introdotta a Barcellona, ma su un tracciato molto severo per l’usura, nessuno aveva tentato l’azzardo. Qui a Misano, con un asfalto meno “demanding” e maggiori indicazioni, invece pare destinata ad essere la scelta prevalente. Sarà uno sprint perdifiato, ed è lecito attendersi tempi a sensazione.

Toprak avrà l’occasione?

Constatato che Alvaro Bautista sulla distanza normale è imbattibile, Toprak Razgatlioglu conta sulla Superpole Race per raddrizzare un week end di nuovo indirizzato verso Borgo Panigale, la storica sede della Ducati. L’anno scorso il blitz allo sprint è riuscito, questa volta l’esito è molto più incerto perchè l’avversario sembra messo benissimo anche con le soluzioni ultra soft. Fra l’altro Bautista, ultimamente, parte anche a razzo. Quindi la partenza sarà fondamentale, Toprak dovrà cercare di prendere subito il comando per sperare di giocarsela fino alla fine. Sarà una bella sfida.

Danilo Petrucci, la rivincita

Le due gare domenicali saranno importantissime anche per Danilo Petrucci, che sabato è scivolato via a cinque giri dalla fine mentre aveva il quarto posto saldamente in mano. Qui a Misano ha compiuto un consistente passo in avanti, vedremo se sarà in grado di capitalizzare il progresso. In agguato anche il solito Axel Bassani, che sulla breve distanza ci aspettiamo ben più aggressivo rispetto alla gara lunga. La cerchia dei piloti da podio sembra circoscritta ai soliti noti, con Jonathan Rea clamorosamente fuori dai giochi: appena ottavo tempo.

Foto: Mimmo Maggiali