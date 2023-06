C’era una volta la Superstock1000, il trampolino di lancio ideale per il Mondiale Superbike. Micheal Rinaldi ha vinto il campionato nel 2017 ed è poi approdato direttamente al WorldSBK. Al secondo posto nello stesso anno Toprak Razgatlıoğlu che dopo pochi mesi aveva debuttato in Superbike con Puccetti. In precedenza, nel 2015, il titolo in Superstock1000 era stato deciso per la promozione di Lorenzo Savadori. Leandro Mercado si era rilanciato in quella categoria mentre Nicolò Canepa e Danilo Petrucci sono praticamente passati dalla Superstock 1000 alla MotoGP.

Con le Supersport 600 tradizionali in passaggio alla categoria superiore è più complicato anche se alcuni piloti sono andati subito forte come Andrea Locatelli e Dominique Aegerter. Sull’argomento è intervenuto Kenan Sofuoglu.

“Penso che Toprak Razgatlioglu sia stato molto fortunato correre in un periodo in cui c’era ancora la classe 1000 cc – dice in un’intervista al portale ufficiale WorldSBK – era il percorso migliore per raggiungere la Superbike. Correre nel World Supersport per poi passare al WorldSBK non è molto facile. Può volerci più tempo per adattarsi alla moto. Se sei Campione del Mondo nel WorldSSP, arrivi nel WorldSBK e ti classifichi quinto, sesto, settimo o ottavo mentalmente non è semplice”.

Ora nella NG del WorldSSP corrono moto da 800cc e 955cc e per certi aspetti si avvicinano a quelle della rimpianta Superstock 1000 “La direzione sta cambiando e forse i piloti della NG sono più fortunati. Per loro è più facile il passaggio al WorldSBK. Mio nipote Bahattin ora guida una 800cc. Se vince il campionato dovrebbe passare direttamente al WorldSBK e non andare in Moto2: questo è il mio consiglio. Penso comunque che voglia fare questo percorso e che il suo sogno sia ricalcare le orme di Toprak. In ogni caso io chiedo sempre ai piloti cosa hanno in mente e provo a sostenerli in quello”.

Foto WorldSBK