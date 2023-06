Moto2 Mugello, Prove 3: Acosta da record, botto Alcoba-Skinner

Tony Arbolino “da brividi” in quest’ultima sessione di prove al Mugello. Il leader Moto2 infatti ci mette parecchio per migliorarsi, rischiando di finire in Q1, fino al guizzo dell’ultimo secondo (letteralmente) che lo “salva”. Davanti però c’è un Pedro Acosta che continua a fare paura, e che anzi ha già polverizzato il record assoluto del tracciato toscano. Addio al 1:50.616 siglato da Raul Fernandez nel 2021, ora il #37 di KTM Ajo ha già abbassato il limite al Mugello. Non manca però anche un incidente per un pilota già dolorante… Ecco com’è andato l’ultimo turno della categoria.

Moto2 Mugello, Prove 3

Si riparte da un Pedro Acosta a passo di marcia, con Celestino Vietti, Mattia Pasini ed il leader iridato Tony Arbolino che tengono il passo (qui le Prove 2). Skinner per il momento è regolarmente in pista, ma non del tutto incolume dopo l’incidente di ieri. Il rookie britannico infatti ha riportato qualche danno muscolare ed ai legamenti su piede e caviglia destri, situazione tutta da valutare per i prossimi turni. E decisamente non lo aiuta un nuovo incolpevole incidente alla Luco: stavolta un errore di Jeremy Alcoba trascina nella ghiaia anche il collega già acciaccato. Inevitabile una nuova tappa al Centro Medico per svolgere altri controlli. Per quanto riguarda i protagonisti mondiali invece la situazione è piuttosto particolare: Arbolino rischia parecchio, fino a pochi secondi dalla fine era in Q1! Non mancano svariati cambiamenti, ma davanti c’è sempre Pedro Acosta.

La classifica P3 al Mugello

Moto2 combinata

Foto: Valter Magatti