Raul Fernandez si è ben comportato nella prima giornata di prove libere MotoGP al Mugello. Ha anche sfiorato l’ingresso diretto al Q2 delle Qualifiche. Nel finale delle P2 è stato beffato da due colleghi ed è scalato in dodicesima posizione. Partirà dal Q1, ma stavolta lo farà con la fiducia di poter riuscire ad agguantare uno dei due posti ancora in palio per l’ultima sessione.

Aprilia crede molto nel pilota spagnolo, che finora non è riuscito a conquistare i risultati sperati anche a causa di qualche problema fisico. In Moto2 aveva dimostrato un grande talento, sfiorando il titolo da rookie nel 2021, poi il salto in MotoGP nel 2022 è stato prematuro e traumatico. Con il team KTM Tech3 le cose sono andate molto male e ora sta cercando di rilanciarsi con il team RNF Racing e una RS-GP che sembra essere una moto più adatta a lui rispetto alla RC16.

MotoGP Mugello, Fernandez esalta Marquez

Fernandez ha siglato il suo best lap stando dietro a Maverick Vinales e a Marc Marquez, per il quale ha speso parole di elogio: “Ho imparato – ha detto ad AS – che lui è molto veloce e che non importa come va la moto. Lui va veloce perché è molto forte. Si vede che ha le palle molto grandi. Aggancia un pilota e non lo lascia andare. Da dietro è spettacolare vederlo, dalla sua moto riesce a tirare fuori non il 100%, bensì il 200%“.

Raul ha una grande ammirazione per Marc, che è una sua fonte di ispirazione e vorrebbe diventare simile a lui in futuro: “Vorrei prendere la sua mentalità. Il 90% di quello che fa deriva dalla sua mentalità, perché la sua moto non è al livello della Ducati e dell’Aprilia. Ciò che mi sorprende di più è come entra nelle curve. È impressionante, vorrei fare come lui È pazzo, in senso buono. Non capisco come faccia a entrare così veloce e a far girare la moto. È fantastico“.

Raul cerca risultati: Aprilia si aspetta un salto di qualità

Seguire piloti più esperti in pista è certamente di aiuto all’ex pilota KTM, che al suo secondo anno in MotoGP ha ancora tanto da apprendere. Finora è riuscito a conquistare solo 3 punti e punta a migliorare nettamente la sua classifica già da questo weekend al Mugello. Fondamentale evitare errori ed arrivare al traguardo sia della sprint sia della gara principale. Non deve commettere errori e cadere, giungere alla fine dopo aver battagliato con altri piloti è utile alla sua crescita, indipendentemente dal risultato finale.

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha spesso parlato bene di lui e lo ha voluto sulla RS-GP del team RNF Racing. Si aspetta che riesca a fare qualche step per essere stabilmente in zona punti e magari fare anche qualche exploit. Sicuramente è importante che trovi costanza, in modo tale che acquisisca anche maggiore fiducia e possa tirare fuori tutto il suo potenziale.

Foto: RNF Racing