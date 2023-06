MotoGP, Marc Marquez risponde a Vinales: “Capisco la sua rabbia”

A sorpresa, non è Marc Marquez il migliore pilota Honda delle prove libere del venerdì al Mugello. Infatti, è stato Alex Rins con la RC213V del team LCR ha piazzarsi in terza posizione a pochi millesimi dalle Ducati di Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. L’otto volte campione del mondo, invece, si è piazzato ottavo. Essere in top 10 è sicuramente positivo, visto che gli evita il Q1 delle Qualifiche.

MotoGP Mugello, Marquez replica a Vinales

Marquez ha ottenuto il suo miglior tempo stando in scia a Maverick Vinales, che ha evidenziato la cosa al termine della giornata e ha avvisato che sabato rallenterà se dovesse capitare di nuovo. Il pilota del team Repsol Honda ha risposto così: “È un mio punto di forza riuscire a guidare dietro altri piloti e lo sfrutto. Ce ne sono alcuni che invece soffrono seguendo un altro. Ho ascoltato Maverick è c’è chi dice che non è carino fare così, però è il motociclismo. Ognuno ha i suoi punti di forza e li sfrutta, bisogna essere egoisti e pensare a sé stessi”.

Tante volte negli ultimi anni Marc si è trovato a prendere la scia per fare il tempo ed è finito al centro di critiche. Comunque, comprende la rabbia di Vinales e altri piloti: “Capisco perché si arrabbiano e perché lui si è arrabbiato. Succedeva anche a me in passato. Mi dispiace che sia rimasto fuori dalla top 10. È vero che la prima volta l’ho cercato, ma nella seconda me lo sono ritrovato ed è stato un caso. Capisco la sua rabbia“.

Marc non si sente competitivo in Italia

Per quanto riguarda le sue performance, l’otto volte iridato non crede di poter puntare molto in alto al Mugello: “Sono molto lontano rispetto alle Ducati. Sono onesto, qui l’obiettivo è finire tra il quinto e il decimo posto“.

Nessuna chance di podio per lui, a meno che non piova. Al tal proposito, Marquez commenta: “Se piove, si apre tutto“. Non rimane che attendere per capire cosa succederà nel weekend.

Foto: Valter Magatti