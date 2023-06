MotoGP, Fabio Quartararo: scelta improvvisa e la Yamaha trema

Fabio Quartararo chiude il venerdì con una sonora batosta: 15esimo nella classifica combinata, dopo aver siglato il secondo crono nella FP1. La pausa primaverile non è servita a Yamaha per compiere il tanto atteso salto in avanti a livello tecnico e la frustrazione del campione MotoGP 2021 non può che aumentare. In attesa di una svolta ai box, ‘El Diablo’ ha deciso di rompere con il suo manager Eric Mahè, anche se la notizia non è ancora ufficiale. In un momento dove il mercato piloti 2025-2026 potrebbe entrare presto nel vivo.

Quartararo cambia manager

In un momento decisivo per la sua carriera sportiva, Fabio Quartararo ha deciso di rompere con il suo rappresentante Eric Mahé, assente qui al Mugello. Per adesso non è noto il nome del sostituto, meglio concentrarsi sul GP d’Italia, prima tappa di un trittico che precederà la pausa estiva. Fatto sta che ‘El Diablo’ non è per nulla soddisfatto della situazione in Yamaha e starebbe pensando di cambiare costruttore.

Si tratta di una ipotesi, difficile comprendere i motivi di una decisione simile che ricalca quanto fatto da Marc Marquez con Emilio Alzamora nell’estate scorsa. Così come è difficile comprendere anche cosa sia successo in pista, dopo aver firmato il secondo tempo al mattino. “In verità mi sono sorpreso per il mio tempo nella FP1, non me l’aspettavo. Nel pomeriggio, soprattutto nel secondo ‘time attack’, ho commesso un errore al primo giro e ho preso bandiera gialla al secondo. Avrei potuto fare un po’ meglio, ma non finire nella Top 10“.

Il prossimo compagno di squadra

In curva manca la fiducia e le temperature non hanno certo aiutato il feeling tra il pilota e la Yamaha M1. Nel debriefing del venerdì è molto bravo a veicolare la rabbia con parsimonia. “Dobbiamo trovare una soluzione, perché devo divertirmi di più sulla moto e lottare. Cerco di mantenere la calma, perché alla fine essere sempre arrabbiati non aiuta a migliorare la nostra prestazione“. La Casa di Iwata starebbe pensando anche ad un possibile sostituto di Franco Morbidelli e il primo della lista è Alonso Lopez… “Non ho preferenze. Sicuramente la Yamaha me lo dirà prima, ma non è mia responsabilità. Ci sono molti nomi… Quando hai la possibilità di salire, non devi pensare se sei pronto o meno“.

