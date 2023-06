C’è anche il Mondiale Motocross nel ricco week end motoristico. Il nono appuntamento si corre in Germania, sul tracciato di Teutschental, nei pressi di Lipsia. Fari puntati sulla MX2, la serie degli under 23, con il nostro Andrea Adamo (KTM) in piena battaglia per la vittoria del titolo. E’ un obiettivo fantastico, se consideriamo l’età (solo 20 anni) e il fatto che il talento siciliano è soltanto alla seconda stagione nel massimo campionato. Dopo due GP di assenza torna in pista il suo principale antagonista, il belga Jago Geerts, infortunatosi nella qualifica del GP Francia. Il quattro volte vice iridato ha ottenuto l’ok dei medici, però bisognerà vedere fin dalla corsa sprint di oggi quali sono le sue effettive condizioni fisiche. Ricordiamo la situazione di classifica: al comando c’è l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) punti 367 incalzato da Adamo 355, il francese Thiebault Benistant (Yamaha, 348) e Jago Geerts (Yamaha) fermo a 319.

Jeffrey Herlings punta quota 104

In top class invece il confronto diretto sembra circoscritto a Jorge Prado (GasGas) leader con 393 punti inseguito dall’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a quota 378. E’ un margine risicatissimo, considerando che ciascun GP assegna 60 punti e lo stato di forma dell’inseguitore. Herlings infatti è reduce dal successo pieno di Kegums (Lettona) lo scorso week end. In quest’occasione lo scatenato JH84 punta alla conquista del 104° trionfo Mondiale, più di qualunque altro pilota Motocross della storia. Il nostro Mattia Guadagnini (GasGas) è ottavo in classifica, con 203 punti all’attivo.

Dove e come vedere lo show Motocross

RaiSport offrirà in diretta soltanto gara 2 della MXGP, alle 17 di domenica 11 giugno, preceduta dalla differita di gara 1. Per motivi incomprensibili la Rai continua a ignorare la MX2 che pure vede il nostro Andrea Adamo in gioco per la conquista del Mondiale. Anche in questa occasione l’unica possibilità per non perdersi neanche un secondo di spettacolo è abbonarsi al live streaming proposto da MXGP-TV.com. Sulla piattaforma ufficiale del motocross sono disponibili anche le gare di qualifica di MX2 e MXGP e tutto il programma di gara, inclusa la tappa dell’Europeo EMX125 e EMX250.

Sabato 10 giugno 2023

10:30 MX2 prove libere

11:00 MXGP prove libere

13:45 MX2 Prove cronometrate

14:20 MXGP Prove cronometrate

16:35 MX2 Gara qualifica

17:20 MXGP Gara qualifica

Domenica 11 giugno 2023

09:45 EMX125 gara 2

11:05 MXE Gara 2

11:55 EMX250 gara 2

13:15 MX2 gara 1 (Eurosport2 differita lunedi 08:30)

14:15 MXGP gara 1 (RaiSport differita 16:15, Eurosport2 differita lunedi 09:30)

16:10 MX2 gara 2 (Eurosport2 differita lunedi 10:30)

17:10 MXGP gara 1 (RaiSport diretta 17:10, Eurosport2 differita lunedi 11:30)

Foto: Instagram