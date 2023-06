MX2, Andrea Adamo ora ci pensa “Il rosso è bello, lottiamo”

Si è chiuso un fine settimana piuttosto intenso per Andrea Adamo. Per la prima volta il nostro portacolori ha provato la sensazione di tenere tra le mani la tabella rossa, quella del leader iridato. Le due gare in Lettonia infatti le ha disputate col suo #80 su sfondo rosso, un ruolo però già sfuggito. Lo scatenato Kay De Wolf infatti è passato al comando dopo Gara 2, spingendo di nuovo Adamo in 2^ posizione a -12 punti. Un breve passaggio quindi, che carica ancora di più il giovane pilota KTM: la prossima sfida in Germania è tra appena una settimana, 9° round di un 2023 molto lungo, ma ora ci pensa davvero.

Il GP di Lettonia

Il 4° posto in qualifica era servito per scavalcare l’infortunato Geerts e prendere la leadership MX2. Adamo quindi ha sfoggiato il numero rosso in entrambe le gare a Kegums, in condizioni non proprio ideali anche a causa dell’arrivo della pioggia. Il pilota siciliano poi non ha davvero brillato al via in Gara 1, finendo ai margini della top 10 ma riuscendo poi a recuperare fino alla 5^ posizione. In Gara 2 infine è riuscito a mantenersi da subito, conservando la P4 fino alla bandiera a scacchi. Un 5-4 che ha lasciato Adamo ai piedi del podio di GP, permettendo a De Wolf di volare in vetta con 12 punti di margine. L’alfiere KTM però non può dirsi deluso: la sua stagione già stellare continua ed è ancora molto lunga.

Adamo sogna in grande

“Il Rosso è bello, quindi continuiamo a lottare.” Con questa frase sui suoi social Andrea Adamo ha spiegato chiaramente la parte più bella del weekend lettone. Certo c’è del rammarico per non essere stato rapido come i primi nelle due manche, ma a conti fatti lo considera un weekend positivo. “I risultati sono stati buoni, soprattutto nella seconda manche: era davvero difficile sbagliare e perdere tanti punti” ha sottolineato Adamo. Infine ha rimarcato il programma: “Stiamo lottando per il campionato, non dobbiamo buttare via punti. Sono fiero della posizione in cui siamo e ci proveremo fino all’ultima gara.”

Foto: KTM Images/Ray Archer