LIVE MotoGP Mugello 2023: Bagnaia anticipa i fratelli Marquez

11:42 – Pole di Pecco Bagnaia che condividerà la prima fila con i fratelli Marc e Alex Marquez. In seconda fila Miller, Martin e Bezzecchi. Dalla terza fila partiranno Espargaro, Zarco e Rins.

11:37 – Bagnaia diventa primo in 1’44″855 inseguito da Marc Marquez a 78 millesimi. 3° Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro, Miller, Binder e Zarco. Chiudono la top-10 provvisoria Rins e Marini. 11° Alex Marquez davanti a Enea Bastianini.

11:33 – Jorge Martin balza davanti in 1’45″2

11:29 – Bezzecchi firma 1’45″3 seguito da Marc Marquez a 34 millesimi!

11:23 – Manca un minuto al via della seconda manche di qualifiche che disegnerà le prime posizioni in griglia di partenza. Alle 15:00 prenderà il via la MotoGP Sprint.

11:15 – Miller soffia la piazza a Morbidelli e passa al Q2 insieme ad Alex Marquez. Dalla quinta fila scatteranno Vinales (fuori per 32 millesimi!), Morbidelli e Quartararo. Dalla quinta fila Nakagami, Pirro e Oliveira.

11:13 – Nuova caduta di Raul Fernandez, qualifica finita per il pilota del team RNF. Alex Marquez e Franco Morbidelli per adesso si guadagnano l’accesso al Q2.

11:07 – Alex Marquez, Morbidelli e Miller guidano la classifica provvisoria del Q1. Tutti ai box per montare la nuova gomma soft.

11:05 – Alex Marquez al comando con il crono di 1’45″7 seguito da Quartararo a quasi tre decimi.

11:03 – Gino Borsoi, team manager Pramac: “Siamo pronti con Zarco e Martin, forse ci manca qualcosina al grip ma ci sta. Serve un buon risultato in qualifica per oggi e domani“.

10:59 – Tutto pronto per la prima manche di qualifiche del GP d’Italia. Il numero di spettatori sugli spalti non è ancora incoraggiante, ma per la gara di domani si prevede il pieno.

10:52 – La terza sessione di libere MotoGP del Mugello si conclude con Bagnaia davanti a Marini, Quartararo e Morbidelli. 5° Miller, seguito da Zarco, Martin, A. Marquez, Oliveira e Vinales.

10:46 – Si ritorna in pista per gli ultimi 4 minuti dell’ultimo turno di libere.

10:43 – Marc Marquez ancora distante dalle zone di vertice, ma ha centrato la top-10 nel venerdì. “Devo dire che ogni anno ci sono due o tre piste in calendario dove faccio molta fatica e il Mugello è una di queste. Ovviamente abbiamo dei problemi, ma qui non è solo colpa della moto“.

10:40 – Nel box VR46 presente anche Valentino Rossi, reduce dalla sua prima vittoria con le quattro ruote a Le Mans.

10:36 – Caduta di Raul Fernandez e bandiera rossa in pista. Il momento sfortunato continua in casa Aprilia.

10:33 – Mancano pochi minuti alla fine della FP3. La classifica provvisoria vede al comando Bagnaia in 1’46″3 davanti a Zarco, Martin, Alex Marquez. 5° Oliveira seguito da Vinales, Miller, Binder, Marc Marquez e Morbidelli.

10:30 – Pol Espargaró oggi festeggia il suo 32° compleanno ed è fortemente intenzionato a ritornare in pista al GP di Germania il prossimo weekend. Dopo l’infortunio nella prima giornata stagionale a Portimao, il pilota del team GASGAS Tech3 ha dovuto saltare i primi sei Gran Premi.

Il riepilogo del venerdì di MotoGP

Il Gran Premio d’Italia al Mugello si pare subito con un acuto Ducati nella giornata del venerdì. Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi si piazzano ai vertici della classifica combinata FP1-FP2. Il campione MotoGP piazza un buon 1’45″436 che lo piazza davanti al compagno di VR46 Academy di 63 millesimi. Spunto a sorpresa di Alex Rins che, in sella alla Honda del team satellite LCR, si posiziona al terzo posto.

Accedono direttamente al Q2 la KTM di Brad Binder, unica moto della Casa di Mattighifen a finire nei primi dieci, e un filotto di Ducati Desmosedici guidate da Jorge Martin, Enea Bastianini, Johann Zarco e Luca Marini. Nei primi dieci anche Marc Marquez e Aleix Espargaró: il pilota Aprilia stringe i denti per un infortunio al tallone dopo la caduta in bici nella giornata di giovedì sul rettilineo del Mugello.

Devono passare per il Q1 le Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, l’Aprilia di Maverick Vinales, che sembrava partito bene al mattino, ma incapace di migliorarsi al pomeriggio. Occhi puntati anche su Alex Marquez e Jack Miller che potrebbero regalare il guizzo giusto nella prima manche delle qualifiche MotoGP al Mugello. Prosegue il momento ‘no’ del campione del mondo 2020 Joan Mir che è costretto a dare forfait dopo la frattura al mignolo rimediata ieri pomeriggio. Segui in diretta il LIVE delle Qualifiche del GP d’Italia che prenderanno il via alle ore 10:50.

Foto di Valter Magatti