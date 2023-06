Pedro Acosta approderà in MotoGP già nel 2024? Pit Beirer prende tempo, anzi invita il giovane talento di Mazarron a non avere nessuna fretta di arrivare in classe regina. Anche per il fatto che al momento hanno già quattro validi piloti… Il boss KTM poi fornisce anche un aggiornamento sulla situazione di Pol Espargaro, che è tornato in sella e sta sempre meglio! Per quanto riguarda le prove libere MotoGP al Mugello, brutto momento per Augusto Fernandez (pilota OK!) e soprattutto per la sua RC16 letteralmente distrutta in una caduta ad alta velocità alle Biondetti… Ecco com’è andata.

Beirer su Espargaro ed Acosta

In questi giorni tiene nuovamente banco la possibile promozione di Pedro Acosta in MotoGP nel 2024, cosa ne pensa Pit Beirer? “Stiamo parlando con lui per trovare la migliore soluzione possibile” ha spiegato a motogp.com nel corso delle Prove Libere al Mugello. “Abbiamo quattro piloti per il nostro progetto MotoGP, vogliamo bene a tutti. Io vorrei che [Acosta] facesse un’altra stagione in Moto2, Pedro è giovane e c’è tempo per il passaggio. Ma ne parleremo.” Riguardo Pol Espargaro (oggi è il suo compleanno), “Avrebbe dovuto essere il nostro capitano nel garage rosso. L’ho sentito ieri sera per fargli gli auguri: è risalito in moto e s’è sentito bene!” Il riferimento è ad un test privato svolto in questi giorni ad Aragon con una moto stradale, un altro passo importante sulla strada del recupero. La speranza per GASGAS Tech3 è di riaverlo prima della pausa estiva, ovvero tra il Sachsenring ed Assen, ma questo dipenderà dalla sua situazione fisica e dall’OK dei medici.

MotoGP, Prove Libere

Abbiamo già i risultati di chi andrà direttamente in Q2 e chi invece disputerà la Q1, non mancano sorprese (qui le classifiche). Ricordiamo l’assenza di Joan Mir, infortunatosi in una caduta nelle Prove 2 e fuori dal GP d’Italia. Guardando alla pista, è l’ultima occasione per limare i dettagli in vista di due intense sessioni di qualifiche. Ma è un turno MotoGP che finirà prematuramente per Augusto Fernandez: una brutta scivolata alle Biondetti non crea conseguenze al pilota, ma la sua GASGAS ne esce letteralmente disintegrata! Ci sono tanti detriti in pista, inevitabile la bandiera rossa a 5:03 minuti alla fine per sistemare la situazione.

In seguito i piloti MotoGP ripartono per provare a sfruttare gli ultimi minuti ancora a disposizione, anche se pochi. Era ripartito anche Augusto Fernandez con la seconda moto per completare qualche tornata in vista della Q1, di scena a breve. C’è qualche piccolo cambiamento a conclusione di questo finale di prove libere, ecco la classifica aggiornata.

Foto: Red Bull KTM Ajo