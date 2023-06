MotoGP Mugello: Bagnaia vs i Marquez, pole record del campione

Una pole in casa certamente vale sempre di più. Francesco Bagnaia si assicura la prima casella in griglia, riscrivendo anche il nuovo record assoluto al Mugello. Non mancano anche stavolta scintille a distanza con Marc Marquez: non una bella scena dal campione MotoGP in carica, non sono certo meglio i fischi dal pubblico… Alla fine il #93 di casa Honda si assicura la seconda casella in griglia, ma la soddisfazione per i Marquez è doppia: c’è anche Alex, che alla fine si prende la terza casella in griglia. Alle 15:00 la battaglia Sprint, intanto ecco come sono andate le qualifiche.

Q1: Yamaha giù anche al Mugello

Tanti nomi inattesi in questa prima sessione di qualifiche. Alex Marquez, Maverick Vinales e Jack Miller per esempio, sta diventando quasi consuetudine invece trovarci le Yamaha… Che scattano subito alla ricerca della Q2, ma attenzione soprattutto allo spagnolo di casa Gresini, partito a passo di marcia. Una bella contesa per due soli posti disponibili per passare il turno, e purtroppo finisce anzitempo per Raul Fernandez, protagonista di una scivolata alle Biondetti. Le brutte notizie continuano in casa Aprilia, Vinales non riesce a prendersi il piazzamento utile per andare avanti, scalzato da Jack Miller, 2° a tre decimi da uno scatenato Alex Marquez. Si continua a non sorridere in Yamaha, sia Fabio Quartararo che Franco Morbidelli si fermano qui.

Q2: Bagnaia ed i Marquez

Incombe il forte rischio di pioggia già per questa seconda sessione di qualifiche, condizione possibile anche per la Sprint delle 15:00. E non inizia bene per Enea Bastianini, protagonista di una scivolata e di ritorno al box di corsa per cercare di non perdere troppo tempo. A quattro minuti dalla fine però si complica molto la situazione per Binder, a terra alla Palagio. Mentre Bagnaia non gradisce Marquez uscito dal box proprio davanti a lui, né che gli prenda la scia… Altra scena strana per il campione in carica, che alla fine però mette il turbo e si assicura una pole position da record. Doppio Marquez in prima fila, Alex dalla Q1 arraffa all’ultimo la terza casella.

Foto: motogp.com