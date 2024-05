MXGP, Andrea Bonacorsi: in Francia un’altra sfida per crescere

Andrea Bonacorsi verso il suo terzo round in MXGP con 38 punti accumulati ed il 20° posto nella generale. Dopo il super 6° posto al debutto assoluto in Portogallo, per lui tappa a due facce in Galizia: prima il forte incidente in Gara 1 con danni alla sua YZ450FM e inevitabile ritiro, poi la top 10 sfiorata nonostante qualche malessere di stomaco. Si riparte da qui in vista della tappa a Saint Jean d’Angely, un circuito sul quale concretizzare quindi il pizzico di esperienza in più maturato finora in due round in archivio in classe regina.

Terza sfida in MXGP

Settimo evento stagionale su un tracciato che apprezza, come se la caverà Bonacorsi? “Mi sento bene verso questo round” ha dichiarato l’alfiere Monster Energy Yamaha Factory MXGP in vista dell’appuntamento a Saint Jean d’Angely. “Sto imparando sempre di più in sella alla moto e non vedo l’ora di competere di nuovo. Questo tracciato poi mi piace molto, è davvero bello.” L’obiettivo in questa ‘stagione di apprendistato’ rimane sempre lo stesso: “Continuare a fare passi avanti e progredire. Ogni fine settimana è una curva di apprendimento, quindi dobbiamo continuare a crescere.”

Foto: Yamaha Racing